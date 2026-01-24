¡Atención! Saltillo enfrentará drástico descenso de temperatura a partir del domingo a mediodía

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 24 enero 2026
    ¡Atención! Saltillo enfrentará drástico descenso de temperatura a partir del domingo a mediodía
    El frente frío número 31 provocará un marcado descenso en la temperatura en Saltillo, con mínimas cercanas a los 0 grados. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, evitar métodos riesgosos de calefacción y recordó que existen cinco refugios temporales habilitados en la ciudad

Con la llegada del frente frío número 31, Saltillo enfrentará un marcado descenso en las temperaturas a partir del mediodía del domingo, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones climáticas adversas se mantendrán durante los primeros días de la próxima semana, con registros mínimos cercanos al punto de congelación.

Según el reporte oficial, para el lunes 26 de enero se prevé una temperatura mínima de un grado centígrado, mientras que el martes 27 el termómetro podría descender hasta los 2 grados. Ante este panorama, el Gobierno Municipal de Saltillo, por conducto de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas preventivas y mantenerse atenta a la información emitida por canales oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Colectivo invita a conocer la historia del Movimiento Feminista en Saltillo

El director de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos, subrayó la importancia de proteger la salud, especialmente de niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Recomendó abrigarse adecuadamente, consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, así como ingerir bebidas calientes para ayudar a conservar la temperatura corporal.

$!Autoridades de Protección Civil de Saltillo alertaron sobre el descenso de temperaturas que traerá el frente frío número 31.
Autoridades de Protección Civil de Saltillo alertaron sobre el descenso de temperaturas que traerá el frente frío número 31. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, señaló que al salir de espacios cerrados y cálidos es fundamental cubrir boca y nariz para evitar cambios bruscos de temperatura, además de reforzar hábitos de higiene como el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial, con el fin de prevenir enfermedades respiratorias.

En materia de seguridad dentro del hogar, Martínez Ávalos advirtió que no deben utilizarse braseros, hornos ni estufas como fuentes de calefacción, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. En caso de emplear calentadores, indicó que es indispensable verificar su correcto funcionamiento y mantener una ventilación adecuada en las habitaciones.

Otra de las recomendaciones emitidas por la dependencia municipal es la protección de tuberías y medidores de agua, los cuales pueden resultar dañados por las bajas temperaturas. Para ello, se sugirió utilizar materiales como periódico, plástico, cordón o tubo de hule espuma, evitando el uso de tela o cartón, y dejando descubierta la carátula del medidor.

Finalmente, el funcionario recordó que el municipio cuenta con cinco refugios temporales habilitados para brindar atención a personas en situación vulnerable. Dos de ellos se localizan en la Zona Centro: el Grupo Ermita AA, en Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472. A estos se suman el albergue Morir Para Empezar a Vivir, en Primo de Verdad 120, colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en Caliche 121, colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.

Protección Civil reiteró que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse de inmediato al número 9-1-1.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Frente Frío

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Protección Civil
ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
Destacan que han documentado casos de tortura en centros de detención, anexos e incluso como herramienta de represión en protestas.

Visita de la ONU reaviva denuncias: tortura en detenciones, anexos y protestas, advierten
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
true

CFE: Tarifas eléctricas, ¿es inminente un alza?
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
El gobernador Manolo Jiménez destacó los resultados obtenidos por las tres ciudades de la entidad.

Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad
Personas protestan contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente al Ayuntamiento de San Antonio, Texas.

San Antonio, la ciudad con mayor población hispana de Texas, en tensión por presencia de agentes del ICE