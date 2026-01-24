¡Atención! Saltillo enfrentará drástico descenso de temperatura a partir del domingo a mediodía

Con la llegada del frente frío número 31, Saltillo enfrentará un marcado descenso en las temperaturas a partir del mediodía del domingo, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones climáticas adversas se mantendrán durante los primeros días de la próxima semana, con registros mínimos cercanos al punto de congelación.

Según el reporte oficial, para el lunes 26 de enero se prevé una temperatura mínima de un grado centígrado, mientras que el martes 27 el termómetro podría descender hasta los 2 grados. Ante este panorama, el Gobierno Municipal de Saltillo, por conducto de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas preventivas y mantenerse atenta a la información emitida por canales oficiales.

El director de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos, subrayó la importancia de proteger la salud, especialmente de niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Recomendó abrigarse adecuadamente, consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, así como ingerir bebidas calientes para ayudar a conservar la temperatura corporal.