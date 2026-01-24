¡Atención! Saltillo enfrentará drástico descenso de temperatura a partir del domingo a mediodía
Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, evitar métodos riesgosos de calefacción y recordó que existen cinco refugios temporales habilitados en la ciudad
Con la llegada del frente frío número 31, Saltillo enfrentará un marcado descenso en las temperaturas a partir del mediodía del domingo, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones climáticas adversas se mantendrán durante los primeros días de la próxima semana, con registros mínimos cercanos al punto de congelación.
Según el reporte oficial, para el lunes 26 de enero se prevé una temperatura mínima de un grado centígrado, mientras que el martes 27 el termómetro podría descender hasta los 2 grados. Ante este panorama, el Gobierno Municipal de Saltillo, por conducto de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas preventivas y mantenerse atenta a la información emitida por canales oficiales.
El director de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos, subrayó la importancia de proteger la salud, especialmente de niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Recomendó abrigarse adecuadamente, consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, así como ingerir bebidas calientes para ayudar a conservar la temperatura corporal.
Asimismo, señaló que al salir de espacios cerrados y cálidos es fundamental cubrir boca y nariz para evitar cambios bruscos de temperatura, además de reforzar hábitos de higiene como el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial, con el fin de prevenir enfermedades respiratorias.
En materia de seguridad dentro del hogar, Martínez Ávalos advirtió que no deben utilizarse braseros, hornos ni estufas como fuentes de calefacción, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. En caso de emplear calentadores, indicó que es indispensable verificar su correcto funcionamiento y mantener una ventilación adecuada en las habitaciones.
Otra de las recomendaciones emitidas por la dependencia municipal es la protección de tuberías y medidores de agua, los cuales pueden resultar dañados por las bajas temperaturas. Para ello, se sugirió utilizar materiales como periódico, plástico, cordón o tubo de hule espuma, evitando el uso de tela o cartón, y dejando descubierta la carátula del medidor.
Finalmente, el funcionario recordó que el municipio cuenta con cinco refugios temporales habilitados para brindar atención a personas en situación vulnerable. Dos de ellos se localizan en la Zona Centro: el Grupo Ermita AA, en Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472. A estos se suman el albergue Morir Para Empezar a Vivir, en Primo de Verdad 120, colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en Caliche 121, colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.
Protección Civil reiteró que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse de inmediato al número 9-1-1.