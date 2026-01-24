Saltillo: El abuelo de Octavio Paz, un diccionario y la obsesión por enseñar a vivir

Algo me inquietaba. Una ansiedad pequeña pero insistente trepaba por mi pecho, como cuando olvidas cerrar la llave del gas del calentador. Pero no era eso. Di vueltas hasta que finalmente lo recordé: el libro. Ese viejo Diccionario del Hogar que amablemente me habían regalado semanas atrás y que había dejado para después, siempre para después. Al abrir el libro, las yemas de mis dedos leyeron esos 125 años como si fueran braille: la textura que dejaron los tipos de imprenta hundidos en el papel, las delicadas páginas amarillentas crujían cada vez que pasaba página. El aroma me envolvió, ese olor inconfundible a tinta antigua, a tiempo detenido, que solo tienen los libros viejos. TE PUEDE INTERESAR: Los tlaxcaltecas: Esos fundadores olvidados de Saltillo

Comencé a hojear. Recetas de cocina del siglo pasado. Remedios caseros para males que hoy ya ni recordamos. Fórmulas para fabricar jabones, ungüentos, de casi todo. Instrucciones para cosas que me hicieron detenerme y releer dos veces, mi emoción crecía al revisar detenidamente esta joya del pasado. Busqué datos sobre el autor y lo que encontré fue como abrir la caja de Pandora. José Ireneo Paz Flores no era un simple compilador de recetas caseras. Era abogado, periodista, historiador. Un hombre que escribió novelas, obras de teatro, leyendas, biografías... Una vida entera dedicada a las letras. Leí algo que me sorprendió: era el abuelo de Octavio Paz, nada menos que el Nobel de Literatura. ¿Cómo era posible que el abuelo de uno de los poetas más importantes de México hubiera escrito este manual doméstico? La pregunta me siguió dando vueltas mientras seguía fascinado hojeando el diccionario. El Diccionario del Hogar perteneció a don Gumersindo Castilla Martínez, quien fue empleado federal, encargado de la oficina de Correos en Saltillo durante los primeros años del siglo pasado. Seguramente el señor Castilla lo abrió mil veces buscando respuestas: cómo curar un resfriado, cómo quitar una mancha, cómo cultivar el jardín, cómo criar gallinas, cómo fabricar cosas en casa. En 1901, cuando se publicó este libro, si necesitabas o tenías duda de cómo resolver algo, el Diccionario del Hogar era la solución. Este libro antiguo me hizo pensar en algo. Nuestros padres hicieron su mejor esfuerzo por prepararnos para la vida. Nos enseñaron valores, nos dijeron cómo comportarnos, cómo respetar a los demás. TE PUEDE INTERESAR: Francisco Bernardino de la Peña: Retrato de un hombre singular en el Saltillo decimonónico Recuerdo a mi madre corregirme: “Así no se dice, se dice tal”, “Abróchate bien las cintas de los zapatos o te vas a caer”. Nos guiaron en tantas cosas. Pero no siempre tuvieron respuestas para todo. La genialidad de José Ireneo Paz Flores: había creado un diccionario con las respuestas a esas miles de interrogantes que surgen siempre en casa. Las que nuestros padres no sabían, las que nadie nos enseñó. Todo está ahí, en esas vetustas páginas. TRAYECTORIA DE PAZ Vale la pena conocer más sobre este polifacético personaje. José Ireneo Paz Flores nació en Guadalajara el 3 de julio de 1836. A los 27 años inició como magistrado en el estado de Colima, un año después, fue Secretario General de Gobierno del estado. Durante la Intervención Francesa, Paz dejó la burocracia para tomar las armas, peleó en los combates que se dieron en la ciudad de Colima. Años después escribiría sus memorias de guerra, “Algunas campañas. Ireneo Paz escribía todo lo que le acontecía y le sucedía. Cuando terminó la guerra contra el Segundo Imperio, se alineó a Porfirio Díaz y secundó el Plan de la Noria, rebelión que sembró las bases para que Porfirio llegara al poder y se mantuviera por más de tres décadas. EL PERIODISTA Paz era, ante todo, un periodista apasionado y actuaba con mucha irreverencia, de esos que no se callan nada. Fundó periódicos con nombres sugerentes: El Payaso, El Padre Cobos, La Patria, La Patria Ilustrada. Sus artículos no daban noticias, daban opiniones fuertes, críticas incómodas contra el régimen y a quien se le atravesara en el camino de Paz. Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada no se salvaron de las duras críticas de Ireneo Paz.

PAZ DE POCA PAZ En 1880, un pleito con el periodista Santiago Sierra Méndez escaló hasta lo trágico. Intercambiaron insultos en sus publicaciones: Paz desde su periódico La Patria, Sierra desde el suyo, La Libertad. Todo por diferencias políticas en tiempos de elecciones. El asunto terminó en Tlalnepantla, en un duelo a muerte. Paz mató a Santiago Sierra Méndez, hermano de Justo Sierra, uno de los intelectuales más importantes del país. Paz no huyó ni se escondió, enfrentó las consecuencias, que al parecer no las hubo, por tratarse de un duelo pactado. PAZ SOBRE PAZ Paz Flores mantuvo siempre un temperamento eruptivo, apasionado, sin frenos. Su nieto Octavio Paz recordaría décadas después que su abuelo nunca dejó de sentir orgullo por sus actos, por defender sus ideas. Ireneo Paz era un hombre de convicciones, según palabras del nieto ganador del Nobel. EL CREADOR DE LAS CALAVERAS Paz trabajó con José Guadalupe Posada, el genio de la famosa garbancera. Posada ilustraba lo que Paz escribía, y juntos crearon sátira política, caricaturas que herían, textos que dejaban marca. El poderoso dúo era letal: Paz ponía las palabras afiladas, Posada ponía las imágenes difíciles de olvidar. TE PUEDE INTERESAR: Augusto Gossmann Tesdorpf: El patricio hanseático que capturó el Saltillo porfiriano

Atacaron a políticos, a figuras públicas, a quien se les pusiera enfrente, hasta que el régimen de Porfirio Díaz decidió que era mejor tener a Paz dentro que afuera. “Ese gallo quiere maíz”. Le dieron una curul en el Congreso de la Unión, representó a Jalisco durante más de veinte años, y curiosamente, el gallo dejó de cacarear críticas. El periodista incómodo que había atacado al régimen ahora escribía biografías alabando a don Porfirio. Publicó Datos biográficos del general de división C. Porfirio Díaz y Los hombres prominentes de México. Según el historiador Mauricio Tenorio Trillo, los llamados “hombres prominentes” que aspiraban a figurar en el libro de Paz, debían pagar cincuenta pesos por el privilegio. No eran biografías como tal: eran exagerados escritos erigidos a la vanidad del régimen porfiriano. Un modelo de negocio perfectamente planeado. Cincuenta pesos, una fortuna para la época, pero poco para políticos acostumbrados a invertir en su propia imagen. Convencidos, ayer como hoy, de que la posteridad se puede comprar y que están dispuestos a pagar, claro, casi nunca de su propio bolsillo.