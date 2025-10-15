‘Nos dejaron pura deuda, hoy tenemos 19 mil millones para atender emergencias’: responde Sheinbaum a críticas por el Fonden

CDMX.- Durante su conferencia matutina de este miércoles 15 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el extinto Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) dejó únicamente deudas por más de 13 mil millones de pesos al ser recibido por la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que rechazó las críticas que señalan la falta de fondos para atender desastres naturales.

En el contexto de la emergencia por lluvias e inundaciones en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, la mandataria aseguró que existen 19 mil millones de pesos disponibles para acciones de auxilio, reconstrucción y apoyo a familias damnificadas. “Para todos los que siguen añorando el Fonden, lo que dejó fue pura deuda. Hoy hay recursos suficientes y sin corrupción”, declaró desde Palacio Nacional.

Sheinbaum mostró una nota informativa de octubre de 2020 que documentaba la deuda del Fonden al cierre del sexenio anterior y acusó que dicho fideicomiso operaba bajo un esquema “burocrático, lento y corrupto” que retrasaba la entrega de apoyos a la población. “Siempre hay una partida presupuestal para emergencias. Este año son 19 mil millones y se están utilizando con transparencia”, añadió.

La presidenta destacó que la nueva estrategia de atención a desastres se basa en coordinación directa entre dependencias federales, gobiernos estatales y la sociedad civil, evitando intermediarios financieros. Subrayó además la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría del Bienestar en el despliegue de maquinaria, víveres y censos de daños.

Sheinbaum precisó que se cuenta con un sistema de información geográfica que permite identificar con precisión los puntos afectados, especialmente puentes, caminos y viviendas dañadas, con el fin de agilizar la reconstrucción. “Tenemos información muy detallada y el nivel de atención ha sido muy extenso”, afirmó.

Asimismo, la mandataria recordó que durante los gobiernos de la Cuarta Transformación se han atendido emergencias similares, como la del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, lo que demuestra -dijo- la capacidad de respuesta sin recurrir al antiguo fideicomiso.

Finalmente, Sheinbaum reconoció la solidaridad del sector privado y de la ciudadanía que ha participado con donativos y apoyo logístico, y reiteró que no habrá falta de recursos para la atención de damnificados. “Que la gente sepa que hay recursos suficientes para atender la emergencia y la reconstrucción. México tiene con qué responder”, concluyó. Con información de El Universal