‘Nos dejaron pura deuda, hoy tenemos 19 mil millones para atender emergencias’: responde Sheinbaum a críticas por el Fonden

Noticias
/ 15 octubre 2025
    ‘Nos dejaron pura deuda, hoy tenemos 19 mil millones para atender emergencias’: responde Sheinbaum a críticas por el Fonden
    Afirmó que hoy existen 19 mil millones disponibles para atender daños y reconstrucción, sin necesidad de fideicomisos “corruptos y burocráticos”. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


fonden

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

En medio de la emergencia por las lluvias en cinco estados, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el desaparecido Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) dejó deudas por más de 13 mil millones de pesos al inicio del gobierno de López Obrador

CDMX.- Durante su conferencia matutina de este miércoles 15 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el extinto Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) dejó únicamente deudas por más de 13 mil millones de pesos al ser recibido por la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que rechazó las críticas que señalan la falta de fondos para atender desastres naturales.

En el contexto de la emergencia por lluvias e inundaciones en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, la mandataria aseguró que existen 19 mil millones de pesos disponibles para acciones de auxilio, reconstrucción y apoyo a familias damnificadas. “Para todos los que siguen añorando el Fonden, lo que dejó fue pura deuda. Hoy hay recursos suficientes y sin corrupción”, declaró desde Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a ‘Beto Coca’, operador de ‘La Barredora’ y a su pareja, ‘La Señora’, jefa de plaza

Sheinbaum mostró una nota informativa de octubre de 2020 que documentaba la deuda del Fonden al cierre del sexenio anterior y acusó que dicho fideicomiso operaba bajo un esquema “burocrático, lento y corrupto” que retrasaba la entrega de apoyos a la población. “Siempre hay una partida presupuestal para emergencias. Este año son 19 mil millones y se están utilizando con transparencia”, añadió.

La presidenta destacó que la nueva estrategia de atención a desastres se basa en coordinación directa entre dependencias federales, gobiernos estatales y la sociedad civil, evitando intermediarios financieros. Subrayó además la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría del Bienestar en el despliegue de maquinaria, víveres y censos de daños.

TE PUEDE INTERESAR: Frenan captura de capitán vinculado con trama de huachicol fiscal

Sheinbaum precisó que se cuenta con un sistema de información geográfica que permite identificar con precisión los puntos afectados, especialmente puentes, caminos y viviendas dañadas, con el fin de agilizar la reconstrucción. “Tenemos información muy detallada y el nivel de atención ha sido muy extenso”, afirmó.

Asimismo, la mandataria recordó que durante los gobiernos de la Cuarta Transformación se han atendido emergencias similares, como la del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, lo que demuestra -dijo- la capacidad de respuesta sin recurrir al antiguo fideicomiso.

TE PUEDE INTERESAR: Ante paro en SAT, dice Claudia Sheinbaum que hay demandas que ‘no pueden cumplirse’

Finalmente, Sheinbaum reconoció la solidaridad del sector privado y de la ciudadanía que ha participado con donativos y apoyo logístico, y reiteró que no habrá falta de recursos para la atención de damnificados. “Que la gente sepa que hay recursos suficientes para atender la emergencia y la reconstrucción. México tiene con qué responder”, concluyó. Con información de El Universal

Temas


fonden

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este viernes se vence el plazo para que México entregue mil 143 millones de metros cúbicos de agua.

‘Ahoga’ falta de financiamiento la modernización del Tratado de Aguas Binacionales, afirma experto

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario