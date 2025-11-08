Saltillo: se atraviesa sin precaución y causa accidente en Paseo de la Reforma

Luego de intentar atravesar de lado a lado sobre Paseo de la Reforma, un joven fue señalado como responsable de un accidente vial la mañana de este sábado en dicha vialidad, con dirección a Francisco Urdiñola, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas y fue reportado al número de emergencias 911, informando sobre dos vehículos involucrados. Minutos después, personal de la Policía Municipal de Tránsito arribó al lugar para tomar conocimiento del siniestro.

TE PUEDE INTERESAR: Abandonan auto tras chocar contra transporte de personal y derribar luminaria en la Saltillo 2000