Saltillo: se atraviesa sin precaución y causa accidente en Paseo de la Reforma
El incidente dejó solo daños materiales; autoridades de tránsito arribaron al lugar y gestionaron el retiro de los vehículos involucrados
Luego de intentar atravesar de lado a lado sobre Paseo de la Reforma, un joven fue señalado como responsable de un accidente vial la mañana de este sábado en dicha vialidad, con dirección a Francisco Urdiñola, en Saltillo.
El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas y fue reportado al número de emergencias 911, informando sobre dos vehículos involucrados. Minutos después, personal de la Policía Municipal de Tránsito arribó al lugar para tomar conocimiento del siniestro.
De acuerdo con el conductor del Nissan Versa, circulaba por el carril central con procedencia del bulevar Fundadores y dirección a Francisco de Urdiñola. Señaló que un vehículo Chevrolet Sonic se le atravesó, presuntamente luego de salir de una gasolinera, desplazándose desde el carril derecho hasta el izquierdo.
El Chevrolet Sonic recibió un impacto en la parte lateral izquierda por parte del frente del lado derecho del Nissan, lo que provocó que girara y terminara de frente a la circulación.
Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Se solicitaron grúas para el retiro de las unidades mientras se notificaba a la aseguradora para tratar de llegar a un convenio por los daños.