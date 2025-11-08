Saltillo: se atraviesa sin precaución y causa accidente en Paseo de la Reforma

    El Nissan Versa y el Chevrolet Sonic permanecieron sobre la vialidad mientras se gestiona su retiro. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El incidente dejó solo daños materiales; autoridades de tránsito arribaron al lugar y gestionaron el retiro de los vehículos involucrados

Luego de intentar atravesar de lado a lado sobre Paseo de la Reforma, un joven fue señalado como responsable de un accidente vial la mañana de este sábado en dicha vialidad, con dirección a Francisco Urdiñola, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas y fue reportado al número de emergencias 911, informando sobre dos vehículos involucrados. Minutos después, personal de la Policía Municipal de Tránsito arribó al lugar para tomar conocimiento del siniestro.

TE PUEDE INTERESAR: Abandonan auto tras chocar contra transporte de personal y derribar luminaria en la Saltillo 2000

$!Automovilistas observaron los restos del impacto sin que se reporten heridos.
Automovilistas observaron los restos del impacto sin que se reporten heridos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con el conductor del Nissan Versa, circulaba por el carril central con procedencia del bulevar Fundadores y dirección a Francisco de Urdiñola. Señaló que un vehículo Chevrolet Sonic se le atravesó, presuntamente luego de salir de una gasolinera, desplazándose desde el carril derecho hasta el izquierdo.

$!Un oficial de tránsito tomó conocimiento del accidente y coordinó la llegada de la aseguradora.
Un oficial de tránsito tomó conocimiento del accidente y coordinó la llegada de la aseguradora. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El Chevrolet Sonic recibió un impacto en la parte lateral izquierda por parte del frente del lado derecho del Nissan, lo que provocó que girara y terminara de frente a la circulación.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Se solicitaron grúas para el retiro de las unidades mientras se notificaba a la aseguradora para tratar de llegar a un convenio por los daños.

