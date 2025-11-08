Abandonan auto tras chocar contra transporte de personal y derribar luminaria en la Saltillo 2000

Un aparatoso accidente terminó con un vehículo abandonado, luego de que su conductor chocara contra la parte trasera de un transporte de personal y posteriormente derribara una luminaria en la colonia Saltillo 2000, durante la madrugada de este sábado.

El percance ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cuando el conductor de un Nissan Altima blanco circulaba a exceso de velocidad sobre el bulevar Museo del Desierto, con dirección al oriente.

