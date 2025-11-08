Abandonan auto tras chocar contra transporte de personal y derribar luminaria en la Saltillo 2000
La luminaria derribada dejó a parte del sector sin iluminación temporal, lo que generó inconformidad entre vecinos que reportaron daños adicionales en el área
Un aparatoso accidente terminó con un vehículo abandonado, luego de que su conductor chocara contra la parte trasera de un transporte de personal y posteriormente derribara una luminaria en la colonia Saltillo 2000, durante la madrugada de este sábado.
El percance ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cuando el conductor de un Nissan Altima blanco circulaba a exceso de velocidad sobre el bulevar Museo del Desierto, con dirección al oriente.
Al llegar al cruce con la calle Geranios, el automóvil se impactó violentamente contra un camión de transporte de personal que se encontraba estacionado.
El fuerte golpe provocó que el auto girara fuera de control y terminara sobre el camellón central, donde derribó una luminaria pública.
Vecinos que escucharon el estruendo salieron para ver lo ocurrido y alcanzaron a observar a un hombre descender del vehículo siniestrado y huir del lugar con rumbo desconocido.
Agentes de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y ordenaron el traslado del automóvil a un corralón.