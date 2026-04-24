Saltillo se consolida como referente nacional en seguridad y eficiencia gubernamental

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que la capital de Coahuila se mantiene en los primeros lugares de seguridad y eficiencia a nivel nacional. Gracias a la coordinación con los tres órdenes de gobierno, la ciudad destaca por su baja percepción de inseguridad. “Muy contentos porque mejora la percepción de seguridad en nuestra ciudad. Se sigue consolidando Saltillo como la capital más segura del País. De todos los municipios que evalúan, Saltillo se consolida en el ‘top 5’”, afirmó el Edil.

Díaz González subrayó que la Policía Municipal ocupa el segundo lugar en efectividad y confianza en México. Estos resultados son producto de una estrategia integral liderada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en conjunto con el Ejército y la Marina. “En seguridad no nos relajamos, al contrario, aquí todos los días trabajamos. Tan es así que el día de hoy tuve a las 07:30 de la mañana la reunión de seguridad viendo todo el tipo de incidencia”, puntualizó. TAMBIÉN DESTACA EN EFICIENCIA GUBERNAMENTAL Además de los logros en seguridad, el Munícipe resaltó el tercer lugar obtenido por Saltillo en eficiencia gubernamental. Aseguró que este reconocimiento lo compromete a redoblar esfuerzos y mantener una administración cercana a la ciudadanía mediante obras y apoyos sociales.. “Nuestra función y responsabilidad es chambear todos los días, andar en territorio, poder hacer obras, acciones... tenemos más de mil personas aquí recibiendo este tipo de apoyos que benefician la calidad de vida de sus familias”, comentó.

En materia de salud, Javier Díaz informó que existe una vigilancia permanente ante riesgos epidemiológicos y aunque no hay alertas actuales, la Dirección de Salud Municipal trabaja intensamente en la prevención de enfermedades transmitidas por vectores en los sectores populares, “estamos muy al pendiente. Al día de hoy no tenemos un reporte de alerta; sin embargo, estamos trabajando mucho en el tema de la prevención, sobre todo en las colonias”, explicó respecto a la situación del dengue. Finalmente, destacó que ante la reciente temporada de lluvias, se han reforzado las brigadas de descacharrización y limpieza. El objetivo es eliminar criaderos de mosquitos en las viviendas para proteger la integridad de las y los saltillenses de manera constante. “Es un programa permanente. Nosotros lo tenemos ya establecido, pero lo reforzamos mucho en esta temporada de lluvias. ¿Para qué?, para evitar precisamente que se propaguen este tipo de males, como el dengue”, concluyó.

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