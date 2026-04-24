Saltillo se mantiene como la capital más segura del país en ENSU

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Saltillo
/ 24 abril 2026
    Saltillo se mantiene como la capital más segura del país en ENSU
    De acuerdo con la medición del INEGI, la capital de Coahuila también se ubicó en el cuarto lugar nacional en percepción de seguridad, avanzando dos posiciones en comparación con el periodo anterior evaluado. CORTESÍA

Además de los resultados de percepción de seguridad, se informó sobre el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en la ciudad

Saltillo volvió a encabezar la lista de capitales más seguras del país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondientes al primer trimestre de 2026, difundidos por el INEGI.

El ejercicio estadístico, que mide la percepción de seguridad en 91 áreas urbanas del país, colocó además a la capital de Coahuila en el cuarto lugar nacional, avanzando dos posiciones respecto a la medición anterior.

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$!Autoridades informaron sobre la ampliación del Centro de Control y Comando, con el objetivo de incrementar la capacidad operativa para la vigilancia en tiempo real y la atención de incidentes en la ciudad.
Autoridades informaron sobre la ampliación del Centro de Control y Comando, con el objetivo de incrementar la capacidad operativa para la vigilancia en tiempo real y la atención de incidentes en la ciudad. CORTESÍA

Con este resultado, la ciudad suma cinco ocasiones durante la actual administración en las que ha sido ubicada como la capital más segura de México, de acuerdo con los datos oficiales.

Autoridades municipales señalaron que estos resultados están relacionados con la coordinación entre los tres niveles de gobierno, en el marco del modelo de seguridad estatal que integra a corporaciones municipales, estatales y federales, así como fuerzas armadas.

En este esquema participan la Fiscalía estatal y federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, además de mecanismos de colaboración ciudadana.

$!En materia de infraestructura de seguridad, se ha impulsado la instalación de 500 nuevas cámaras de videovigilancia en distintos sectores de la ciudad, como parte del fortalecimiento del sistema de monitoreo urbano.
En materia de infraestructura de seguridad, se ha impulsado la instalación de 500 nuevas cámaras de videovigilancia en distintos sectores de la ciudad, como parte del fortalecimiento del sistema de monitoreo urbano. CORTESÍA

En materia de inversión, se informó que durante 2025 se destinaron más de mil millones de pesos a seguridad, mientras que para 2026 se prevé superar los mil 100 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura operativa.

Entre las acciones recientes se incluyen la entrega de patrullas, motocicletas, chalecos tácticos, uniformes y oficinas móviles, con una inversión superior a los 46 millones de pesos. También se lleva a cabo la instalación de 500 cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad.

Además, se reportó la remodelación del Cuartel del Grupo de Reacción Sureste y la ampliación del Centro de Control y Comando, con el fin de reforzar las labores de monitoreo.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones buscan mejorar la capacidad de respuesta y ampliar la vigilancia en la capital del estado.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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