Saltillo se mantiene como la capital más segura del país en ENSU

Saltillo volvió a encabezar la lista de capitales más seguras del país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondientes al primer trimestre de 2026, difundidos por el INEGI. El ejercicio estadístico, que mide la percepción de seguridad en 91 áreas urbanas del país, colocó además a la capital de Coahuila en el cuarto lugar nacional, avanzando dos posiciones respecto a la medición anterior.

Con este resultado, la ciudad suma cinco ocasiones durante la actual administración en las que ha sido ubicada como la capital más segura de México, de acuerdo con los datos oficiales. Autoridades municipales señalaron que estos resultados están relacionados con la coordinación entre los tres niveles de gobierno, en el marco del modelo de seguridad estatal que integra a corporaciones municipales, estatales y federales, así como fuerzas armadas. En este esquema participan la Fiscalía estatal y federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, además de mecanismos de colaboración ciudadana.

En materia de inversión, se informó que durante 2025 se destinaron más de mil millones de pesos a seguridad, mientras que para 2026 se prevé superar los mil 100 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura operativa. Entre las acciones recientes se incluyen la entrega de patrullas, motocicletas, chalecos tácticos, uniformes y oficinas móviles, con una inversión superior a los 46 millones de pesos. También se lleva a cabo la instalación de 500 cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad. Además, se reportó la remodelación del Cuartel del Grupo de Reacción Sureste y la ampliación del Centro de Control y Comando, con el fin de reforzar las labores de monitoreo. De acuerdo con las autoridades, estas acciones buscan mejorar la capacidad de respuesta y ampliar la vigilancia en la capital del estado.

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