Anuncia Javier Díaz, alcalde de Saltillo, inversión de 300 mdp en obras y mejoras al transporte

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Saltillo
/ 24 abril 2026
    Anuncia Javier Díaz, alcalde de Saltillo, inversión de 300 mdp en obras y mejoras al transporte
    El alcalde Javier Díaz afirma que el sistema de transporte “Aquí vamos gratis”, mueve a 30 mil personas al día. CORTESÍA

Destacan el viaducto Misión Cerritos y el éxito operativo de las nuevas rutas alimentadorasManuel Rodríguez

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que la inversión conjunta entre el Estado y el Municipio superará los 300 millones de pesos en obras sociales, buscando mejorar la infraestructura y movilidad de la capital.

Una de las obras prioritarias es el viaducto de Misión Cerritos, iniciado junto al gobernador Manolo Jiménez. “Es impresionante para ayudar con el tema de inundaciones en ese sector de Saltillo”, destacó el Edil sobre el proyecto pluvial.

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Respecto a la conectividad vial, Javier Díaz señaló que la carretera Saltillo-Derramadero avanza “en tiempo y forma”, beneficiando a miles de trabajadores del sector industrial y a los habitantes de las comunidades rurales aledañas.

En el ámbito de servicios públicos, el Alcalde detalló que en el relleno sanitario se realizan movimientos de tierra para clausurar las fosas quinta y sexta. “Es un proceso necesario para el manejo de los residuos”, afirmó.

Sobre el transporte público, el Munícipe resaltó el aforo de la nueva ruta que conecta Nuevo Mirasierra con Saltillo 2000. “En la ruta alimentadora, en su primer día, registró mil 600 usuarios. No está tan mal”, comentó.

Díaz González explicó que el sistema de rutas gratuitas ya traslada a más de 30 mil personas al día, lo que representa un alivio directo al bolsillo de los ciudadanos que antes dependían de múltiples traslados.

”Personas que antes tomaban dos camiones y un taxi, ahora solo agarran este camión y luego la ruta gratis”, mencionó el Alcalde, subrayando que ahora los usuarios solo deben realizar el pago de una sola ruta.

Finalmente, el alcalde Javier Díaz reafirmó su compromiso de continuar con los proyectos de mejora urbana a pesar de los cuestionamientos. “Pueden seguir hablando, nosotros vamos a seguir jalando”, concluyó de manera contundente.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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