Saltillo: se distrae con el celular y provoca doble impacto en el bulevar Nazario Ortiz
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Aunque el accidente generó importantes daños materiales en los vehículos y en la infraestructura vial, no fue necesaria la intervención de paramédicos
Un aparatoso accidente estuvo a punto de terminar en tragedia la noche del sábado sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura del distribuidor vial San Isidro, luego de que una conductora perdiera el control de su vehículo en Saltillo.
Los hechos se registraron cerca de las 22:30 horas, cuando la mujer circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet en compañía de su hijo menor. De acuerdo con lo señalado en el lugar, el incidente se originó dentro del vehículo, cuando el menor intentó quitarle el teléfono celular que la conductora llevaba en la mano.
La distracción provocó que la mujer desviara su trayectoria y perdiera el control del volante, impactándose primero de manera lateral contra un Nissan Versa color blanco que circulaba por la misma vía.
Tras el primer choque, la unidad continuó su trayectoria hasta estrellarse contra el barandal del puente, dejando severos daños materiales en ambas unidades y en la infraestructura.
A pesar de lo aparatoso del percance, tanto la conductora como el menor resultaron ilesos, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y coordinar las maniobras correspondientes, mientras que las aseguradoras se hicieron cargo de los trámites para la reparación de los daños.