Saltillo: se distrae con el celular y provoca doble impacto en el bulevar Nazario Ortiz

Un aparatoso accidente estuvo a punto de terminar en tragedia la noche del sábado sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura del distribuidor vial San Isidro, luego de que una conductora perdiera el control de su vehículo en Saltillo.

Los hechos se registraron cerca de las 22:30 horas, cuando la mujer circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet en compañía de su hijo menor. De acuerdo con lo señalado en el lugar, el incidente se originó dentro del vehículo, cuando el menor intentó quitarle el teléfono celular que la conductora llevaba en la mano.