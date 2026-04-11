Saltillo: Se pasa en rojo y provoca fallecimiento de una mujer

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 11 abril 2026
    Saltillo: Se pasa en rojo y provoca fallecimiento de una mujer
    La víctima fue ingresada a un hospital privado tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ
    Saltillo: Se pasa en rojo y provoca fallecimiento de una mujer
    Testigos dijeron que la camioneta se pasó en rojo Ulises Martínez
    Saltillo: Se pasa en rojo y provoca fallecimiento de una mujer
    El conductor del auto de aplicación se quedó en el lugar del accidente Ulises Martínez
    Saltillo: Se pasa en rojo y provoca fallecimiento de una mujer
    Los postes fueron derribados tras el impacto Ulises Martínez
    Saltillo: Se pasa en rojo y provoca fallecimiento de una mujer
    Los autos fueron llevados a un corralón Ulises Martínez

El impacto ocurrió en un cruce de la zona centro; el conductor fue detenido tras el percance

Un accidente vial registrado la mañana de este sábado en Saltillo dejó como saldo a una mujer sin vida, luego de resultar lesionada en un choque ocurrido en la zona centro.

El percance se registró alrededor de las 11:00 horas en el cruce de Lázaro Cárdenas e Ignacio Allende.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductora-vuelca-auto-en-saltillo-tras-chocar-contra-camellon-FF19940225

De acuerdo con testigos, el conductor de una camioneta con placas, identificado como Fred, de 28 años, circulaba por la calle Allende con dirección al centro y no respetó la luz roja del semáforo.

Al incorporarse al cruce, impactó el costado izquierdo de un vehículo MG con placas, conducido por Efrén López, de 34 años, quien avanzaba con la luz en verde sobre Lázaro Cárdenas.

En el vehículo afectado viajaba Francisca Guadalupe Solís García, de 36 años, quien resultó con lesiones de gravedad tras el impacto.

Luego del choque, la unidad giró en repetidas ocasiones y terminó contra las vigas de protección en una de las esquinas, donde quedó atravesada.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar tras el reporte al 911 y trasladaron a la mujer al Christus Muguerza donde, más tarde, se confirmó su deceso.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos. Los vehículos fueron retirados con grúa, mientras que el conductor señalado como responsable quedó detenido y el caso fue turnado al Ministerio Público.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
Lo dice la ley

Lo dice la ley
true

Fracking, una fractura política en la 4T
true

POLITICÓN: Región Sureste reafirma su liderazgo automotriz en el Stellar Autofest
Durante el operativo, binomios caninos K9 apoyaron en la detección de droga al interior de la vivienda inspeccionada en Saltillo.

Saltillo: irrumpen vivienda y localizan narcóticos en colonia Teresitas
Jugadores de Pokémon GO en Saltillo convocan a la ciudadanía a donar alimento y artículos de limpieza para apoyar a un refugio animal local.

Más que un juego: entrenadores de Pokémon GO organizan colecta con causa en Saltillo
La Nave Verde aprovechó un rally en la tercera para marcar diferencia.

Saraperos se impone a Tecolotes en el Uni-Trade Stadium
La nueva ley busca formalizar la industria y atraer inversiones en un sector marcado por la minería ilegal y los desafíos ambientales.

Venezuela aprueba una nueva ley para abrir la minería a los inversionistas extranjeros