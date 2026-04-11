Saltillo: Se pasa en rojo y provoca fallecimiento de una mujer

El percance se registró alrededor de las 11:00 horas en el cruce de Lázaro Cárdenas e Ignacio Allende.

Un accidente vial registrado la mañana de este sábado en Saltillo dejó como saldo a una mujer sin vida, luego de resultar lesionada en un choque ocurrido en la zona centro.

De acuerdo con testigos, el conductor de una camioneta con placas, identificado como Fred, de 28 años, circulaba por la calle Allende con dirección al centro y no respetó la luz roja del semáforo.

Al incorporarse al cruce, impactó el costado izquierdo de un vehículo MG con placas, conducido por Efrén López, de 34 años, quien avanzaba con la luz en verde sobre Lázaro Cárdenas.

En el vehículo afectado viajaba Francisca Guadalupe Solís García, de 36 años, quien resultó con lesiones de gravedad tras el impacto.

Luego del choque, la unidad giró en repetidas ocasiones y terminó contra las vigas de protección en una de las esquinas, donde quedó atravesada.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar tras el reporte al 911 y trasladaron a la mujer al Christus Muguerza donde, más tarde, se confirmó su deceso.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos. Los vehículos fueron retirados con grúa, mientras que el conductor señalado como responsable quedó detenido y el caso fue turnado al Ministerio Público.