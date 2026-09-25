Saltillo se prepara para celebrar a San Francisco de Asís; la fiesta patronal será el 4 de octubre

La comunidad franciscana de Saltillo avanza en los preparativos para la fiesta patronal de San Francisco de Asís, que tendrá su celebración principal el próximo domingo 4 de octubre, después de varias semanas de actividades religiosas y culturales en el santuario ubicado en la Zona Centro. Desde el 17 de septiembre, el recinto desarrolla un programa especial en honor al santo patrono, que se extenderá hasta el primer domingo de octubre con peregrinaciones, celebraciones eucarísticas, música, procesiones y otras actividades abiertas a los fieles.

La fiesta patronal adquiere un significado particular este 2026, cuando la familia franciscana conmemora los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, es decir, su muerte ocurrida en 1226 y que dentro de la tradición religiosa es recordada como su paso a la vida eterna. Las actividades de los próximos días combinarán los ritos religiosos con expresiones musicales y culturales, antes de llegar a las jornadas centrales del 2, 3 y 4 de octubre.

ACTIVIDADES DESTACADAS Entre las actividades previstas destaca la del martes 29 de septiembre, cuando se realizará un oratorio en memoria de quienes murieron en el trenazo de Saltillo de 1972. La conmemoración mantiene un vínculo particular con la celebración franciscana, ya que el tren transportaba peregrinos que regresaban a Saltillo después de acudir a Real de Catorce, San Luis Potosí, en el marco de las festividades de San Francisco de Asís. La actividad está programada para las 20:00 horas en la Plaza San Francisco. Para el viernes 2 de octubre está contemplada una celebración del Tránsito de San Francisco al Cielo acompañada de una procesión, a partir de las 20:00 horas. El sábado 3, se realizará la celebración solemne por el VIII Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís. Las actividades comenzarán desde las 17:00 horas y durante la jornada también se contemplan las tradicionales Mañanitas con mariachi. El programa culminará el domingo 4 de octubre con la solemnidad de San Francisco de Asís y la fiesta patronal del santuario. Para ese día están previstas misas continuas desde las 07:00 hasta las 20:00 horas. Entre las celebraciones anunciadas se encuentra la participación de sacerdotes locales, así como del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, y del actual obispo de la Diócesis, Mons. Hilario González García.

CONOCE EL PROGRAMA 25 de septiembre: Peregrinación de la Parroquia de la Preciosa Sangre de San Luis Potosí, a las 11:30 horas. Oratorio Musical, a las 20:00 horas en el Santuario de San Francisco. 26 de septiembre: Actividades sacramentales y concierto de la Orquesta Filarmónica del Desierto, a las 20:00 horas. 28 de septiembre: Serenata a San Francisco con la Rondalla Universitaria de la UAAAN, a las 20:00 horas. 29 de septiembre: Oratorio en memoria de las víctimas del Trenazo, en la Plaza San Francisco a las 20:00 horas. 30 de septiembre: Concierto, a las 20:00 horas. 1 de octubre: Exposición “La evangelización se hizo arte”, dedicada a imágenes religiosas. 2 de octubre: Celebración del Tránsito de San Francisco al Cielo y procesión, a las 20:00 horas. 3 de octubre: Celebración solemne por el VIII Centenario del Tránsito de San Francisco, desde las 17:00 horas, además de las tradicionales Mañanitas. 4 de octubre: Fiesta patronal y Solemnidad de San Francisco de Asís, con misas continuas de las 07:00 a las 20:00 horas.

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