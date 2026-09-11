Anuncian actividades religiosas, culturales y la llegada de la reliquia de Fray Margil de Jesús a Saltillo

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    Anuncian actividades religiosas, culturales y la llegada de la reliquia de Fray Margil de Jesús a Saltillo
    El lunes 21 de septiembre,, a las 19:00 horas, las autoridades eclesiásticas recibirán la reliquia de Fray Margil de Jesús en la puerta del Santuario. CORTESÍA

Presentan programa del Diecisietiario en honor a San Francisco de Asís en el Santuario Diocesano saltillense

El Santuario Diocesano de San Francisco de Asís llevará a cabo el tradicional Diecisietiario del 17 de septiembre al 3 de octubre en Saltillo.

La jornada de actividades se desarrollará en el marco del VIII Centenario del Tránsito de San Francisco. La festividad litúrgica contempla eucaristías solemnes predicadas diariamente a las 19:00 horas.

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Las misas estarán a cargo del predicador fraile José Daniel Ramos Rocha, perteneciente a la Orden de Frailes Menores.

El programa arrancará el jueves 17 de septiembre a las 18:30 horas con la Marcha de las Rosas. Durante este acto se realizará la entrega de insignias a los jóvenes integrantes de la catequesis local.

En el ámbito cultural, el sábado 19 de septiembre a las 9:30 horas se realizará la caminata “Tras los pasos de los franciscanos en el Centro Histórico de Saltillo”.

Además, a las 19:00 horas se bendecirá la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Dentro de las actividades destaca el triduo en honor a Fray Antonio Margil de Jesús.

$!El Santuario Diocesano de San Francisco de Asís llevará a cabo el tradicional Diecisietiario del 17 de septiembre al 3 de octubre en Saltillo.
El Santuario Diocesano de San Francisco de Asís llevará a cabo el tradicional Diecisietiario del 17 de septiembre al 3 de octubre en Saltillo. CORTESÍA

El lunes 21 de septiembre a las 17:00 horas, el doctor Carlos Recio Dávila impartirá la conferencia “El hombre de los pies alados”. Ese mismo día, a las 19:00 horas, las autoridades eclesiásticas recibirán la reliquia de Fray Margil de Jesús en la puerta del Santuario.

Posteriormente, a las 20:00 horas, se dará paso al Panegírico dedicado a San Francisco. El programa contempla la participación de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila con un concierto de alientos el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas.

También se ofrecerá un concierto del Coro de la Secretaría de Cultura el 30 de septiembre. Las festividades concluirán el 3 y 4 de octubre con la Solemne Celebración del Tránsito y las mañanitas a cargo del Mariachi Oro y Negro.

La misa principal del domingo 4 será presidida a las 13:00 horas por monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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