Saltillo: tala sin permiso en la colonia República está en proceso de resolución; derivará en sanción

Fue en julio de este año cuando este medio reportó que fueron removidos siete ejemplares de tipo trueno que se ubicaban en la banqueta suroriente del cruce de las calles Chiapas y Torreón.

La tala de árboles adultos en un domicilio de la colonia República de Saltillo se encuentra en proceso de resolución por parte de un juez municipal.

Luego de las versiones que esta semana afirmaron que la propietaria del domicilio se negó a pagar la sanción por la tala, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que la sanción se aplicará y el pago no es opcional.

Detalló que, luego de la revisión en julio de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, se trabaja en la resolución del caso para interponer la sanción.

La autoridad también indicó que, si bien la sanción puede ser económica y en teoría puede alcanzar los 100 mil pesos, también se debe considerar la situación socioeconómica de la parte infractora.

En ese sentido, detalló que otra opción que se puede determinar es que la persona infractora haga una compensación ambiental comprando árboles, como se ha hecho en casos similares.

Mencionó que, dependiendo del daño que hayan causado, se le sanciona con adquirir cierto número de árboles que posteriormente son plantados ya sea en plazas, en camellones o en espacios públicos.

La tala de árboles sin autorización de la autoridad en Saltillo está prohibida en el Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, pues considera que son de interés público.

Es en el artículo 41 de la reglamentación donde se menciona que cualquier cambio o afectación a la vegetación urbana debe contar con autorización de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El artículo siguiente menciona que “el derribo, extracción, trasplante, remoción de vegetación o cualquier actividad que pueda disminuir o afectar la arborización urbana de un área verde pública o privada solo podrá efectuarse previa autorización”.