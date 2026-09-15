Saltillo: tala sin permiso en la colonia República está en proceso de resolución; derivará en sanción

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    Saltillo: tala sin permiso en la colonia República está en proceso de resolución; derivará en sanción
    La tala de siete árboles tipo trueno en la colonia República de Saltillo será sancionada por el Gobierno Municipal. HOMERO SÁNCHEZ

La multa puede ser económica o en especie, obligando a la parte infractora a plantar árboles adultos, como se ha hecho en casos similares

La tala de árboles adultos en un domicilio de la colonia República de Saltillo se encuentra en proceso de resolución por parte de un juez municipal.

Fue en julio de este año cuando este medio reportó que fueron removidos siete ejemplares de tipo trueno que se ubicaban en la banqueta suroriente del cruce de las calles Chiapas y Torreón.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/agsal-acuerda-dialogo-con-vecinos-ante-problemas-de-suministro-en-saltillo-LG23520946

Luego de las versiones que esta semana afirmaron que la propietaria del domicilio se negó a pagar la sanción por la tala, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que la sanción se aplicará y el pago no es opcional.

Detalló que, luego de la revisión en julio de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, se trabaja en la resolución del caso para interponer la sanción.

La autoridad también indicó que, si bien la sanción puede ser económica y en teoría puede alcanzar los 100 mil pesos, también se debe considerar la situación socioeconómica de la parte infractora.

En ese sentido, detalló que otra opción que se puede determinar es que la persona infractora haga una compensación ambiental comprando árboles, como se ha hecho en casos similares.

Mencionó que, dependiendo del daño que hayan causado, se le sanciona con adquirir cierto número de árboles que posteriormente son plantados ya sea en plazas, en camellones o en espacios públicos.

La tala de árboles sin autorización de la autoridad en Saltillo está prohibida en el Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, pues considera que son de interés público.

Es en el artículo 41 de la reglamentación donde se menciona que cualquier cambio o afectación a la vegetación urbana debe contar con autorización de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El artículo siguiente menciona que “el derribo, extracción, trasplante, remoción de vegetación o cualquier actividad que pueda disminuir o afectar la arborización urbana de un área verde pública o privada solo podrá efectuarse previa autorización”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-talan-sin-permiso-siete-arboles-adultos-en-la-colonia-republica-LC22203822

Asimismo, se detalla que dicha autorización se otorga en casos en los que la vegetación represente un riesgo inminente para la ciudadanía, se compruebe que el árbol está muerto, afecte significativamente la imagen urbana, obstruya o modifique una vivienda, o cuando las ramas o raíces dañen una construcción o el equipamiento urbano.

El ordenamiento también señala que, independientemente de si la autoridad otorgó el permiso de tala, la persona que realice el corte tiene que reponer el árbol con una especie nativa.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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