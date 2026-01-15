Saltillo se promocionará a nivel nacional e internacional con un stand en el Juego de Leyendas

Como parte de la estrategia turística para proyectar a Saltillo a nivel nacional e internacional, este sábado la ciudad contará con un stand de promoción en el Juego de Leyendas que se realizará en el Estadio BBVA, en Monterrey, Nuevo León.

Este encuentro, que forma parte del camino rumbo a la máxima fiesta del fútbol en el mundo, reunirá a grandes figuras y leyendas del balompié mexicano e internacional, lo que representa una valiosa oportunidad para dar visibilidad a la capital de Coahuila ante miles de asistentes.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Saltillo limpieza de arroyos y vialidades para prevenir inundaciones

La directora de Turismo, Lydia María González Rodríguez, informó que gracias a la iniciativa del alcalde Javier Díaz González se logró que Saltillo tenga presencia institucional en este importante evento deportivo.

“Saltillo estará presente para mostrar las riquezas turísticas de la ciudad y del estado de Coahuila, además de promover la Ruta Vinos & Dinos”, señaló.

Explicó que el stand se realizará en coordinación con el Museo del Desierto, que participará con réplicas de dinosaurios y actividades recreativas, educativas y divertidas para niñas y niños.

En este espacio se ofrecerá información general sobre la Ruta Vinos & Dinos, así como un mapa con la ubicación de las casas vitivinícolas que integran este atractivo turístico.

TE PUEDE INTERESAR: Mantienen apoyo a ciudadanos por bajas temperaturas: Javier Díaz, alcalde de Saltillo

Además, los visitantes podrán conocer más sobre Saltillo y Coahuila a través de videos institucionales y códigos QR que los dirigirán a la página oficial de turismo del Municipio.

Finalmente, González Rodríguez informó que el stand estará ubicado antes del acceso al Estadio BBVA, por la entrada que conecta desde el puente peatonal, para captar la atención del público antes de que ingrese al estadio.