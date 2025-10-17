Saltillo: se quita la vida adulta mayor en su domicilio; enfermedades, posible causa

Una mujer de 70 años fue encontrada sin vida la mañana de este viernes en una vivienda ubicada en la calle Benemérito de las Américas, en la colonia Benito Juárez, en Saltillo.

El hallazgo fue reportado por su hijo, quien indicó que al ingresar al domicilio encontró a su madre colgada y sin signos vitales.

TE PUEDE INTERESAR: Cambio de carril provoca choque múltiple e involucra cuatro autos al oriente de Saltillo