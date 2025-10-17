Saltillo: se quita la vida adulta mayor en su domicilio; enfermedades, posible causa
Las autoridades investigan las condiciones de salud de la mujer, quien padecía diabetes e hipertensión, como posible factor de su decisión
Una mujer de 70 años fue encontrada sin vida la mañana de este viernes en una vivienda ubicada en la calle Benemérito de las Américas, en la colonia Benito Juárez, en Saltillo.
El hallazgo fue reportado por su hijo, quien indicó que al ingresar al domicilio encontró a su madre colgada y sin signos vitales.
Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al lugar para realizar la valoración correspondiente. Tras revisar signos vitales y movimientos respiratorios, confirmaron el fallecimiento de la mujer, identificada como Guadalupe ¨N¨.
Según la información recabada, la fallecida padecía diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y otros problemas de salud, lo que, al parecer, la llevó a tomar la fatal decisión.
Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para llevar a cabo las diligencias correspondientes, mientras que el área fue asegurada por personal de la Policía Municipal en apoyo a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia para determinar las causas de la muerte, y posteriormente se entregará a la familia para que le den el último adiós.