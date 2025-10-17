Saltillo: se quita la vida adulta mayor en su domicilio; enfermedades, posible causa

Saltillo
/ 17 octubre 2025
    Saltillo: se quita la vida adulta mayor en su domicilio; enfermedades, posible causa
    La vivienda en la colonia Benito Juárez fue asegurada tras el hallazgo del cuerpo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Las autoridades investigan las condiciones de salud de la mujer, quien padecía diabetes e hipertensión, como posible factor de su decisión

Una mujer de 70 años fue encontrada sin vida la mañana de este viernes en una vivienda ubicada en la calle Benemérito de las Américas, en la colonia Benito Juárez, en Saltillo.

El hallazgo fue reportado por su hijo, quien indicó que al ingresar al domicilio encontró a su madre colgada y sin signos vitales.

TE PUEDE INTERESAR: Cambio de carril provoca choque múltiple e involucra cuatro autos al oriente de Saltillo

$!Personal de la Policía Municipal resguardó la vivienda mientras se realizaban las diligencias.
Personal de la Policía Municipal resguardó la vivienda mientras se realizaban las diligencias. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al lugar para realizar la valoración correspondiente. Tras revisar signos vitales y movimientos respiratorios, confirmaron el fallecimiento de la mujer, identificada como Guadalupe ¨N¨.

Según la información recabada, la fallecida padecía diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y otros problemas de salud, lo que, al parecer, la llevó a tomar la fatal decisión.

$!Elementos de la Agencia de Investigación Criminal recabaron información y evidencias en la escena.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal recabaron información y evidencias en la escena. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para llevar a cabo las diligencias correspondientes, mientras que el área fue asegurada por personal de la Policía Municipal en apoyo a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia para determinar las causas de la muerte, y posteriormente se entregará a la familia para que le den el último adiós.

Temas


Seguridad
Suicidio
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Ulises Martínez

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La administración del presidente Donald Trump afirma que el gobierno liderado por Nicolás Maduro colabora con el cártel del Tren de Aragua.

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto.

Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias.

Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
Los nómades digitales aprovechan los tiempos de espera en las terminales de transporte para teletrabajar.

¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?
La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas.

Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
true

Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
true

La futilidad ambiciosa
El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38