Cambio de carril provoca choque múltiple e involucra cuatro autos al oriente de Saltillo

Dos accidentes se registraron la mañana de este viernes en el descenso del puente de Fundadores, a la altura de la colonia Loma Linda, en dirección de Saltillo a Arteaga.

Alrededor de las 8:20 horas ocurrió el siniestro, en el que participaron cuatro vehículos, originado por un automóvil que cambió de carril, provocando que los demás automóviles se detuvieran.

TE PUEDE INTERESAR: Choque múltiple en la Saltillo-Monterrey deja daños materiales y genera caos vial