Cambio de carril provoca choque múltiple e involucra cuatro autos al oriente de Saltillo
El accidente provocó congestionamiento temporal en el descenso del puente, afectando el flujo vehicular durante varios minutos
Dos accidentes se registraron la mañana de este viernes en el descenso del puente de Fundadores, a la altura de la colonia Loma Linda, en dirección de Saltillo a Arteaga.
Alrededor de las 8:20 horas ocurrió el siniestro, en el que participaron cuatro vehículos, originado por un automóvil que cambió de carril, provocando que los demás automóviles se detuvieran.
La conductora de un Nissan Sentra frenó para evitar chocar con el auto que cambió de carril. Sin embargo, detrás de ella, el conductor de un KIA no logró detenerse y la impactó por alcance.
Detrás de ellos, el conductor de una Ford Explorer logró frenar, pero en su intento de evitar el accidente, el conductor de un Nissan Versa terminó chocando contra la camioneta.
Tras el impacto, la camioneta fue proyectada hacia adelante y colisionó con uno de los autos ya detenidos, quedando los vehículos siniestrados sobre el carril izquierdo.
Afortunadamente, ninguno de los involucrados resultó lesionado. Los participantes llamaron a los ajustadores de las aseguradoras para llegar a un convenio, mientras la autoridad municipal tomó conocimiento del accidente.