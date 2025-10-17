Cambio de carril provoca choque múltiple e involucra cuatro autos al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 17 octubre 2025
    Cambio de carril provoca choque múltiple e involucra cuatro autos al oriente de Saltillo
    Elementos municipales acudieron al puente de Fundadores para tomar conocimiento del siniestro y coordinar el tránsito. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El accidente provocó congestionamiento temporal en el descenso del puente, afectando el flujo vehicular durante varios minutos

Dos accidentes se registraron la mañana de este viernes en el descenso del puente de Fundadores, a la altura de la colonia Loma Linda, en dirección de Saltillo a Arteaga.

Alrededor de las 8:20 horas ocurrió el siniestro, en el que participaron cuatro vehículos, originado por un automóvil que cambió de carril, provocando que los demás automóviles se detuvieran.

$!El accidente se originó por un cambio de carril que provocó que los vehículos se detuvieran.
El accidente se originó por un cambio de carril que provocó que los vehículos se detuvieran. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La conductora de un Nissan Sentra frenó para evitar chocar con el auto que cambió de carril. Sin embargo, detrás de ella, el conductor de un KIA no logró detenerse y la impactó por alcance.

$!Los conductores afortunadamente no resultaron lesionados y los ajustadores de seguros llegaron al lugar.
Los conductores afortunadamente no resultaron lesionados y los ajustadores de seguros llegaron al lugar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Detrás de ellos, el conductor de una Ford Explorer logró frenar, pero en su intento de evitar el accidente, el conductor de un Nissan Versa terminó chocando contra la camioneta.

$!La Ford Explorer fue proyectada tras los impactos, quedando sobre el carril izquierdo del puente.
La Ford Explorer fue proyectada tras los impactos, quedando sobre el carril izquierdo del puente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras el impacto, la camioneta fue proyectada hacia adelante y colisionó con uno de los autos ya detenidos, quedando los vehículos siniestrados sobre el carril izquierdo.

$!Elementos municipales acudieron al puente de Fundadores para tomar conocimiento del siniestro y coordinar el tránsito.
Elementos municipales acudieron al puente de Fundadores para tomar conocimiento del siniestro y coordinar el tránsito. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Afortunadamente, ninguno de los involucrados resultó lesionado. Los participantes llamaron a los ajustadores de las aseguradoras para llegar a un convenio, mientras la autoridad municipal tomó conocimiento del accidente.

