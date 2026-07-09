Saltillo, segunda ciudad más contaminada de México; supera 3 veces recomendación de la OMS

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    Saltillo, segunda ciudad más contaminada de México; supera 3 veces recomendación de la OMS
    Los niveles de contaminación en Saltillo aumentaron considerablemente respecto a 2024. HÉCTOR GARCÍA

El promedio diario recomendado por el organismo es de 10 micras por metro cúbico, mientras que en 2025 Saltillo promedió 32.3

La ciudad de Saltillo se ubicó como la segunda más contaminada del país en 2025 de acuerdo a datos de la plataforma internacional IQAir, tomando en cuenta los promedios diarios de partículas 2.5 μg/m3 (micras por metro cúbico).

De acuerdo al sitio, el año pasado se registró un promedio diario de 32.3 μg/m3, solo por debajo de Tlaxcalancingo en Puebla, que apareció como la más contaminada por segundo año consecutivo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/municipios-de-nuevo-leon-entre-los-mas-contaminados-de-mexico-saltillo-ocupa-el-segundo-lugar-PC22028034

Los datos muestran que Saltillo tuvo un promedio diario de 17.7 μg/m3 en 2024, 15.6 en 2023, 17.9 en 2022 y 23.2 en 2021. Todos los registros están por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 10 μg/m3 en promedio diarios para este contaminante.

Además, el promedio de la ciudad está tres veces por encima de esa recomendación.

La plataforma toma en cuenta lo detectado por las estaciones de monitoreo de la calidad del aire instaladas en la Secretaría de Finanzas así como en el Campus Saltillo de la Universidad del Valle de México (UVM).

El tercer lugar de las ciudades más contaminadas en 2025 fue Santa Anita en Jalisco, Calimaya en el Estado de México y Las Pintas, también en Jalisco.

NUEVO LEÓN Y SALTILLO, EN LA MISMA CUENCA

Este jueves Grupo Reforma tomó los datos resaltando que cinco municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) se encontraron entre los primeros 25 lugares.

Asimismo hizo énfasis en Saltillo como segundo lugar de la lista, detallando que ambas zonas metropolitanas pertenecen a la misma cuenca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ambientalistas-piden-tipificar-robo-de-hidrocarburos-como-delito-ambiental-IE22044369

En junio del año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA) a través del consultor Armando Retama, datos preliminares que permiten identificar indicios de que la contaminación del aire en la ZMM afecta a la Zona Metropolitana de Saltillo.

No obstante, Retama aclaró en aquella ocasión que la contaminación de Saltillo puede tener varias vías al tener varias cuencas de viento.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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