Saltillo, segunda ciudad más contaminada de México; supera 3 veces recomendación de la OMS

De acuerdo al sitio, el año pasado se registró un promedio diario de 32.3 μg/m3, solo por debajo de Tlaxcalancingo en Puebla, que apareció como la más contaminada por segundo año consecutivo.

La ciudad de Saltillo se ubicó como la segunda más contaminada del país en 2025 de acuerdo a datos de la plataforma internacional IQAir, tomando en cuenta los promedios diarios de partículas 2.5 μg/m3 (micras por metro cúbico).

Los datos muestran que Saltillo tuvo un promedio diario de 17.7 μg/m3 en 2024, 15.6 en 2023, 17.9 en 2022 y 23.2 en 2021. Todos los registros están por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 10 μg/m3 en promedio diarios para este contaminante.

Además, el promedio de la ciudad está tres veces por encima de esa recomendación.

La plataforma toma en cuenta lo detectado por las estaciones de monitoreo de la calidad del aire instaladas en la Secretaría de Finanzas así como en el Campus Saltillo de la Universidad del Valle de México (UVM).

El tercer lugar de las ciudades más contaminadas en 2025 fue Santa Anita en Jalisco, Calimaya en el Estado de México y Las Pintas, también en Jalisco.

NUEVO LEÓN Y SALTILLO, EN LA MISMA CUENCA

Este jueves Grupo Reforma tomó los datos resaltando que cinco municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) se encontraron entre los primeros 25 lugares.

Asimismo hizo énfasis en Saltillo como segundo lugar de la lista, detallando que ambas zonas metropolitanas pertenecen a la misma cuenca.