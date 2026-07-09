Municipios de Nuevo León entre los más contaminados de México; Saltillo ocupa el segundo lugar

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    Municipios de Nuevo León entre los más contaminados de México; Saltillo ocupa el segundo lugar
    Juárez, García, Guadalupe, Escobedo y San Nicolás figuran entre los municipios con mayor contaminación por PM2.5; Saltillo ocupa el segundo lugar. Especial

Juárez lidera la lista en Nuevo León como el municipio con mayor concentración anual de PM2.5, mientras Saltillo ocupa el segundo lugar a nivel nacional.

Los municipios de Nuevo León están destacando a nivel nacional, pero para mal debido a sus altos índices de contaminación.

Cinco municipios metropolitanos fueron ubicados por la plataforma Statista entre los 25 más contaminados de México por PM2.5 durante el 2025.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-en-la-cima-del-desperdicio-de-comida-en-latinoamerica-HA21746188

De acuerdo con el sitio alemán especializado en estadísticas, el municipio de Juárez se ubica en noveno lugar nacional, y el más alto de la zona metropolitana, con mayor concentración anual de PM2.5.

A su vez, el municipio de García aparece en el sitio 18; Guadalupe en el 21; Escobedo en el 24, y San Nicolás en el lugar 25.

$!Municipios de Nuevo León entre los más contaminados de México; Saltillo ocupa el segundo lugar

SALTILLO OCUPA EL SEGUNDO LUGAR ENTRE LOS MUNICIPIOS MÁS CONTAMINADOS DE MÉXICO

Saltillo -cuya cuenca atmosférica converge con la de la Ciudad- fue el segundo municipio en el País con la mayor concentración anual de PM2.5.

El municipio más contaminado de México por PM2.5 fue Tlaxcalancingo, en Puebla, con 32.6 microgramos por metro cúbico.

El Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, que dirige Selene Martínez, difundió el ranking, para el cual se evalúan las concentraciones anuales de los municipios, en este caso en PM2.5, las partículas más dañinas para la salud.

La contaminación en el área metropolitana puede afectar a Saltillo, y viceversa, indicó el Observatorio, por compartir espacio sus cuencas atmosféricas.

De acuerdo con Statista, Juárez tuvo un promedio anual de 21 microgramos por metro cúbico, más del doble del límite de la Norma de Salud en México para PM2.5, que es de 10 microgramos por metro cúbico.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un límite anual de 5 microgramos por metro cúbico para esas mismas partículas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/monterrey-sin-contaminacion-por-el-mundial-expertos-aclaran-teorias-sobre-cielo-limpio-PI21381817

REFINERÍA PEMEX AFECTA AL MUNICIPIO DE JUÁREZ

Según especialistas, Juárez es el municipio que suele ser el más afectado por las emisiones de la Refinería de Pemex en Cadereyta, su municipio vecino.

En el Top 25 de municipios más contaminados por México por PM2.5 el año pasado, también figuran los otros cuatro municipios del área metropolitana de Monterrey.

García aparece con una concentración anual de 18.6 microgramos por metro cúbico; Guadalupe, 18.3 microgramos por metro cúbico; Escobedo, 17.4 microgramos por metro cúbico, y San Nicolás, 17.2 microgramos por metro cúbico.

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