Saltillo: sentencian a Verónica Isabel ‘N’ por posesión y reparto de metanfetaminas

Verónica Isabel “N” recibió una sentencia de tres años y siete meses de prisión al declararse culpable de los delitos de suministro de narcóticos y posesión con fines de suministro.

La audiencia de juicio abreviado se efectuó alrededor de las 10:30 horas en la Sala Penal Número Seis del Centro de Justicia Penal.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Fiscalía da seguimiento a amenazas que lanzó alumno en el Instituto Valle Arizpe

Su detención ocurrió el 6 de octubre del presente año en prolongación Otilio González y Antonio Casso, en la colonia Universidad Pueblo, donde fue sorprendida por oficiales del Grupo de Reacción Sureste (GRS) cuando intentaba realizar el reparto de metanfetaminas.

A más de un mes de su captura, aceptó ser juzgada y renunciar a la lectura de sentencia. El juez Joel Ibarra le impuso una multa equivalente a 80 días de salario mínimo, es decir, 9 mil 51 pesos.

Para obtener el beneficio de la libertad deberá pagar la reparación del daño por 5 mil pesos. Su defensa solicitó cubrir la multa en parcialidades, con mensualidades de mil 503.53 pesos.

En caso de obtener la libertad, la mujer deberá permanecer bajo vigilancia y comparecer bimestralmente ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).