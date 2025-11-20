Saltillo: sentencian a Verónica Isabel ‘N’ por posesión y reparto de metanfetaminas

Saltillo
/ 20 noviembre 2025
    Saltillo: sentencian a Verónica Isabel ‘N’ por posesión y reparto de metanfetaminas
    La mujer fue detenida por elementos del Grupo de Reacción Sureste cuando intentaba distribuir metanfetaminas en la colonia Universidad Pueblo. FOTO: CORTESÍA

Verónica Isabel “N” fue sentenciada a tres años y siete meses de prisión por suministro y posesión de narcóticos

Verónica Isabel “N” recibió una sentencia de tres años y siete meses de prisión al declararse culpable de los delitos de suministro de narcóticos y posesión con fines de suministro.

La audiencia de juicio abreviado se efectuó alrededor de las 10:30 horas en la Sala Penal Número Seis del Centro de Justicia Penal.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Fiscalía da seguimiento a amenazas que lanzó alumno en el Instituto Valle Arizpe

Su detención ocurrió el 6 de octubre del presente año en prolongación Otilio González y Antonio Casso, en la colonia Universidad Pueblo, donde fue sorprendida por oficiales del Grupo de Reacción Sureste (GRS) cuando intentaba realizar el reparto de metanfetaminas.

A más de un mes de su captura, aceptó ser juzgada y renunciar a la lectura de sentencia. El juez Joel Ibarra le impuso una multa equivalente a 80 días de salario mínimo, es decir, 9 mil 51 pesos.

Para obtener el beneficio de la libertad deberá pagar la reparación del daño por 5 mil pesos. Su defensa solicitó cubrir la multa en parcialidades, con mensualidades de mil 503.53 pesos.

En caso de obtener la libertad, la mujer deberá permanecer bajo vigilancia y comparecer bimestralmente ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Temas


Seguridad
sentencias
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Votación final en la Cámara de Representantes para aprobar un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar sus archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

¿Qué sigue tras la firma por Trump del proyecto de ley que libera los archivos de Epstein?

true

Saltillo: Red local de compras, una idea con buena visión
La migrante quedó suspendida sobre la estructura metálica tras engancharse en el alambre de púas.

Rescatan a migrante atrapada en púas del muro fronterizo, en Texas (video)
El tráfico no solo desgasta tu mente, también influye en tu salud física.

El lado oculto del tráfico: cómo impacta tu salud sin que lo notes
La mancha de la 4T

La mancha de la 4T
Las empresas están teniendo menos bajas de personal en estos últimos meses.

Saltillo: Disminuye rotación de personal en la región
true

Se puede decir... Que parece un ‘revoltijo’
Javier Díaz señaló que la meta para final de año es llegar a los 100 mil credencializados.

Saltillo suma 75 mil credenciales de ‘Aquí Vamos Gratis’