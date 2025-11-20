Saltillo: Fiscalía da seguimiento a amenazas que lanzó alumno en el Instituto Valle Arizpe
La denuncia fue presentada el día de ayer y, según informó la delegación de la Fiscalía en la Región Sureste, el caso ya es atendido con apoyo de la Policía Cibernética.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila tomó conocimiento del caso relacionado con las amenazas emitidas por un alumno del Instituto Valle Arizpe, luego de que se formalizara una denuncia, dio a conocer Julio César Loera Ruiz, delegado de la Región Sureste.
“El día de ayer nos presentaron una denuncia y pues nosotros nos estamos apoyando con la policía cibernética para efecto de esclarecer los hechos”, dijo.
TE PUEDE INTERESAR: DIF Coahuila impulsa adopciones de niñas y niños mayores de 8 años ante baja demanda
De acuerdo con lo explicado por el funcionario, al tratarse de un adolescente, el proceso y las posibles consecuencias legales varían según el grupo de edad en el que se ubique la persona involucrada.
“Dependiendo del grupo etario, si está dentro de los 12 a 14, 14 a 16, 16 a 18, son las consecuencias jurídico-penales que puede llegar a tener”, comentó.
Loera Ruiz indicó que el derecho penal es aplicable únicamente a quien comete el acto, aunque dijo que, en caso de detectarse alguna posible omisión de cuidados, se daría vista a otras instancias para su atención en el ámbito administrativo.
“Obviamente tendríamos nosotros que dar vista a algunas instituciones en caso de que existiera alguna omisión de cuidados”, agregó.
Respecto a la docente que fue amenazada, señaló que se prevé la aplicación de medidas de protección, conforme al procedimiento correspondiente.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: alumno lanza amenaza violenta en redes y activa protocolo de seguridad en el Instituto de Valle Arizpe
“Siempre se giran las medidas de protección”, expresó, al puntualizar que primero debe identificarse plenamente a la persona responsable para notificarle que ya no puede continuar con este tipo de actos de molestia.
Las autoridades continuarán con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos conforme a lo que marca la ley, mencionó el delegado de la FGE.