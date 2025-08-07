Saltillo será sede del Tercer Congreso Internacional de Polímeros y Alimentos con participación de México y Colombia

En un esfuerzo por fortalecer la cooperación científica y académica internacional, la Universidad Autónoma de Coahuila llevará a cabo el Tercer Congreso Internacional de Polímeros y Alimentos, del 20 al 22 de agosto en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, en el corazón del Centro Histórico de Saltillo.

Organizado por las Facultades de Ciencias Químicas, Enfermería y Odontología de la Unidad Saltillo, y la Facultad de Ciencias Biológicas de la Unidad Laguna, en colaboración con la Universidad del Cauca de Colombia, este evento tiene como eje temático “Materiales y Recursos Agroalimentarios”, y se consolida como un espacio para la difusión de investigaciones y el fortalecimiento de redes académicas.

CONFERENCIAS MAGISTRALES DE ALTO NIVEL

El Congreso está dirigido a investigadores, científicos, estudiantes y profesionales de los sectores de polímeros, agroindustria y alimentos, quienes podrán compartir experiencias y generar sinergias en torno a temas de alta relevancia como:

>Aplicaciones poliméricas y alimentarias

>Obtención, síntesis y procesamiento de materiales

>Propiedades físicas, químicas y biológicas

>Coproductos y química verde

>Desarrollo de productos e innovación

>Biomasa y biorrefinerías

>Nutrición y análisis del ciclo de vida

>Modelación y simulación de procesos

El programa académico incluirá Conferencias Magistrales Senior y Junior impartidas por expertos de prestigio internacional, entre ellas:

>“La Nutrigenómica de los alimentos y su efecto en la microbiota intestinal”, por la Dra. Nimbe Torres y Torres

>“Huella de carbono y agua: Innovación en el tratamiento ante el estrés climático”, por el Dr. Leopoldo Ríos González

>“Polímeros biobasados de aceites vegetales”, por la Dra. Érika Flores Loyola

>“Utilization of pecan nutshells in the development of bio-based materials”, por la Dra. Saraí Agustín Salazar

>“Flavonoides: potentes bioactivos obtenidos a través de bioprocesamiento para su aplicación en la industria alimentaria”, por la Dra. Mónica Chávez González

>“Bioestimulantes en plantas a partir de residuos agroindustriales”, por la Dra. Lluvia Soriano Melgar

CUOTA DE RECUPERACIÓN Y CONTACTO

El Congreso también estará abierto al público general interesado, con una cuota de recuperación de 10 dólares por día o 25 dólares por los tres días del evento.Los interesados pueden consultar más detalles en la página oficial del Congreso: https://polimerosyalimentos.wixsite.com/congreso, o a través de los correos: polimerosyalimentos@uadec.edu.mx y polimerosyalimentos@gmail.com.

Este encuentro reafirma el compromiso de la UAdeC con la promoción del conocimiento científico y el intercambio académico internacional en beneficio del desarrollo sostenible y la innovación tecnológica.