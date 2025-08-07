Van 73 cateos contra el narcomenudeo en las regiones Sureste y Laguna; 228 en todo el Estado

TORREÓN, COAH.- En el marco de la lucha frontal contra el narcomenudeo, autoridades de seguridad en Coahuila han ejecutado 228 cateos en diversos puntos del Estado durante el presente año, todos ellos relacionados con la venta de estupefacientes. De esa cifra, 73 operativos se llevaron a cabo en las regiones Sureste y Laguna, de acuerdo con Gabriela Carrillo, directora del Centro de Investigaciones Estratégicas contra el Narcomenudeo.

Al término de la reunión del Grupo de Coordinación Operativa, Carrillo destacó que estas acciones responden al compromiso conjunto de los tres niveles de gobierno para contener el avance del consumo de drogas, especialmente entre jóvenes.

“Lo importante es que haya voluntad por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para atender este problema, porque de lo contrario el consumismo puede dispararse”, afirmó.

Carrillo explicó que en Coahuila se trabaja desde la raíz del problema, atacando directamente a quienes distribuyen las sustancias ilegales y clausurando puntos de venta, muchos de los cuales son detectados gracias a denuncias ciudadanas realizadas al 9-1-1, al 089 o directamente a los números personales de las autoridades.

Uno de los principales retos, señaló, es la verificación de los reportes que se reciben. En algunos casos, las denuncias resultan ser falsas o derivadas de conflictos personales entre vecinos. Por ello, se realiza una investigación previa antes de ejecutar los operativos.

En las últimas semanas, la metanfetamina, conocida popularmente como “cristal”, se ha consolidado como la droga más decomisada en los operativos. Su bajo costo y alta disponibilidad la convierten en una de las sustancias más consumidas en el estado.

Concluyó que la colaboración ciudadana sigue siendo clave para la detección de estos puntos de venta y la efectividad de las acciones judiciales emprendidas.