Transporte de personal acaba volcado tras choque en Saltillo

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    Transporte de personal acaba volcado tras choque en Saltillo
    Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención a los tripulantes lesionados tras el accidente ocurrido en Miravalle. MARTÍN ROJAS
    Transporte de personal acaba volcado tras choque en Saltillo
    Autoridades señalaron que el conductor de un Mazda le quitó el derecho de paso al transporte de personal en el cruce de Alejandría y LEA. MARTÍN ROJAS

El conductor de un Mazda habría ignorado un alto sobre el cruce de Alejandría y periférico LEA; dos personas resultaron lesionadas

Un accidente registrado a la altura de la colonia Miravalle en Saltilo dejó como saldo una unidad de transporte de personal volcada y dos personas lesionadas, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas. Una unidad Toyota Avanza de transporte de personal circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez de oriente a poniente cuando, al llegar al cruce con la calle Alejandría, fue impactada por un Mazda que circulaba de norte a sur.

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Según autoridades, el conductor del Mazda habría ignorado el señalamiento de alto, quitándole el derecho de paso a la unidad de transporte.

Tras el impacto, el vehículo de personal fue proyectado contra el camellón central, el cual funcionó como rampa y provocó que terminara volcado sobre la vialidad.

Testigos de lo ocurrido realizaron el reporte al sistema de emergencias 911. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y abanderar la circulación para prevenir otro percance.

$!El transporte de personal terminó volcado sobre el periférico Luis Echeverría tras ser proyectado contra el camellón central.
El transporte de personal terminó volcado sobre el periférico Luis Echeverría tras ser proyectado contra el camellón central. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención a los tripulantes de la unidad volcada. Dos personas, un hombre y una mujer, resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital privado para su valoración médica.

El conductor del Mazda quedó detenido y a disposición de las autoridades correspondientes. De acuerdo con el reporte, no se encontraba bajo los efectos del alcohol y el accidente habría sido provocado por una distracción al volante.

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