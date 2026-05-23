Transporte de personal acaba volcado tras choque en Saltillo

Un accidente registrado a la altura de la colonia Miravalle en Saltilo dejó como saldo una unidad de transporte de personal volcada y dos personas lesionadas, lo que movilizó a cuerpos de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas. Una unidad Toyota Avanza de transporte de personal circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez de oriente a poniente cuando, al llegar al cruce con la calle Alejandría, fue impactada por un Mazda que circulaba de norte a sur.

Según autoridades, el conductor del Mazda habría ignorado el señalamiento de alto, quitándole el derecho de paso a la unidad de transporte. Tras el impacto, el vehículo de personal fue proyectado contra el camellón central, el cual funcionó como rampa y provocó que terminara volcado sobre la vialidad. Testigos de lo ocurrido realizaron el reporte al sistema de emergencias 911. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y abanderar la circulación para prevenir otro percance.

Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención a los tripulantes de la unidad volcada. Dos personas, un hombre y una mujer, resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital privado para su valoración médica. El conductor del Mazda quedó detenido y a disposición de las autoridades correspondientes. De acuerdo con el reporte, no se encontraba bajo los efectos del alcohol y el accidente habría sido provocado por una distracción al volante.