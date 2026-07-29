Saltillo Soccer analiza nuevo estadio tras ascenso a Liga Premier

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    Saltillo Soccer analiza nuevo estadio tras ascenso a Liga Premier
    Jugadores y cuerpo técnico de Saltillo Soccer celebran el ascenso a la Liga Premier, mientras la directiva proyecta fortalecer la infraestructura y el crecimiento del club. OMAR SAUCEDO

La directiva también mantiene pláticas con empresas y autoridades educativas para fortalecer el proyecto deportivo a largo plazo

Tras concretarse la reunión entre los representantes de los clubes con la directiva de la Liga Premier, Saltillo Soccer evalúa las mejoras necesarias en la infraestructura deportiva de la capital coahuilense para afrontar su nueva etapa en la categoría.

El vicepresidente del equipo, Antonio Nerio, explicó que actualmente analizan el monto de la inversión requerida. Señaló que el objetivo es consolidar un proyecto ambicioso que no se limite únicamente a cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la liga.

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“No pudiera decirte el monto de la inversión. Pero lo que te puedo decir es que sí estamos pensando en no nada más cumplir con lo mínimo necesario”, declaró el directivo.

Entre los planes a largo plazo, detalló, se encuentra la posibilidad de cambiar de sede o construir un nuevo inmueble para el club.

“Estamos viendo a largo plazo inclusive la posibilidad de jugar en otro estadio y ampliarlo, de jugar en otro estadio o construir uno”, comentó.

Nerio reveló que ya sostuvieron conversaciones con directivos de la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes, dijo, mostraron disposición para establecer convenios que impulsen este tipo de proyectos.

El vicepresidente insistió en que la intención es apostar por el crecimiento del equipo y de su infraestructura, aunque reconoció que se trata de objetivos que probablemente no se concreten durante la próxima temporada.

“¿Por qué limitarnos a cumplir con lo mínimo necesario? Hay que pensar en grande y son cosas que a lo mejor no se concretan en esta misma temporada”, expresó.

En el plano administrativo, agregó que el club mantiene pláticas con diversas empresas privadas interesadas en aportar recursos, conocimientos y relaciones para fortalecer el proyecto deportivo y apuntalar su participación en la Liga Premier.

Respecto al armado del plantel para la próxima campaña, Nerio confirmó que el cuerpo técnico ya trabaja en la incorporación de refuerzos.

“Sí ya hay algunos refuerzos confirmados por ahí. Se han publicado algunos de ellos, están confirmando otros”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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