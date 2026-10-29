Saltillo: sofocan incendio en estudio de belleza; fuego alcanza techo y tinacos

La presencia de humo en la parte alta de Plaza Murillo, en Saltillo, alertó a los locatarios, quienes solicitaron el apoyo de los bomberos al detectar un incendio en el interior de un estudio de belleza. Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al establecimiento para atender el reporte y revisar el área afectada. De manera preliminar, se señaló un posible cortocircuito en el baño del local como una de las causas del siniestro, aunque el origen deberá confirmarse mediante la revisión correspondiente.

Durante la inspección, los bomberos localizaron una serie de luces LED que también podrían estar relacionadas con el incidente. Antes de su llegada, las personas que se encontraban en la plaza utilizaron los extintores del inmueble para controlar inicialmente las llamas.

El calor generado por el fuego aparentemente alcanzó el techo falso y los tinacos de la plaza, lo que ocasionó una fuga de agua y afectaciones en las instalaciones. Los daños deberán ser evaluados para determinar las reparaciones necesarias. Ante esta situación, se indicó que el propietario de la plaza tendrá que responder por los daños relacionados con la fuga de agua, una vez que se determinen las afectaciones y las responsabilidades correspondientes.