Choca conductora contra camioneta al ignorar el rojo y termina lesionada en Saltillo

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    Choca conductora contra camioneta al ignorar el rojo y termina lesionada en Saltillo
    La camioneta Nissan de redilas impactó el automóvil cuando ambas unidades coincidieron en el cruce vial. ULISES MARTÍNEZ

La joven se dirigía hacia Derramadero cuando ocurrió el percance; una médica de la empresa Saint-Gobain le brindó atención inicial en el lugar

Una joven resultó lesionada del brazo izquierdo luego de participar en un accidente vial ocurrido la tarde de este martes en el cruce de los bulevares Antonio Cárdenas y Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo.

De acuerdo con un testigo, la conductora, identificada como Adriana, presuntamente no respetó la señal de alto del semáforo cuando se dirigía hacia Derramadero por el bulevar Antonio Cárdenas.

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Al incorporarse al cruce, la joven se atravesó al paso de una camioneta Nissan de redilas que había bajado del puente y circulaba sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, con dirección al bulevar Antonio Narro.

$!El vehículo Nissan de la conductora presentó daños en el costado izquierdo tras el impacto con una camioneta de redilas.
El vehículo Nissan de la conductora presentó daños en el costado izquierdo tras el impacto con una camioneta de redilas. ULISES MARTÍNEZ

La conductora no alcanzó a cruzar y su vehículo Nissan fue impactado en el costado izquierdo por la camioneta, lo que provocó que la unidad diera varios giros hasta quedar finalmente detenida.

La camioneta también se detuvo y la joven permaneció en el interior de su vehículo, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia para atender el accidente. Sin embargo, ante la demora, la médica de la empresa Saint-Gobain, a donde se dirigía la conductora, se hizo cargo de brindarle atención.

$!El accidente ocurrió en el cruce de los bulevares Antonio Cárdenas y Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo.
El accidente ocurrió en el cruce de los bulevares Antonio Cárdenas y Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

Al sitio también llegaron compañeros de trabajo de la joven y representantes de la aseguradora, quienes iniciaron las gestiones correspondientes por los daños ocasionados.

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