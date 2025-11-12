Saltillo: sujeto es acusado de envenenar a un perrito y dañar propiedad privada; se niega a pagar

Saltillo
/ 12 noviembre 2025
    Saltillo: sujeto es acusado de envenenar a un perrito y dañar propiedad privada; se niega a pagar
    El perrito fue analizado por un médico veterinario, quien confirmó que la muerte ocurrió por intoxicación con raticida. FOTO: ARCHIVO

Francisco Cruz “N” compareció ante la Sala Penal Número Seis por los delitos de violencia contra animales y daños a la propiedad, mientras el afectado solicita justicia

Por el delito de violencia contra los animales y daños a la propiedad, Francisco Cruz “N” compareció ante un juez.

Durante la audiencia intermedia, el titular de la Sala Penal Número Seis, Reynold Elguézabal, esperaba que el acusado realizara la reparación del daño; sin embargo, Francisco se negó y solicitó que el proceso 939/2023 llegara a juicio. El afectado, José Salvador “N”, estaba dispuesto a aceptar el acuerdo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Un ‘intruso’ en el cosmos? Revelan los secretos del polémico 31/Atlas en Coahuila

El 29 de mayo de 2023, Francisco, acompañado por dos hombres, acudió al rancho rústico “Bocanegra”, ubicado cerca del bulevar Otilio González, y destruyó con barras y martillo una malla ciclónica del predio marcado como lote tres, manzana 216.

En otra ocasión del mismo año, regresó al terreno, donde se encontraban perros propiedad de José Salvador. Uno de los caninos, raza criolla color miel, fue alimentado con carne roja mezclada con raticida, lo que le provocó vómito con sangre hasta su muerte.

El médico veterinario Juan Jesús Juárez Rodríguez determinó que el fallecimiento del animal fue por envenenamiento.

Y es que supuestamente con tal de despojar a su vecino del terreno, el hombre como medida de presión envenenó al perro.

El monto de los daños a la malla se calcula en 33 mil 949 pesos, mientras que la pérdida del perro asciende a 50 mil pesos, y la parte afectada solicita que se sancione al responsable.

Temas


Seguridad
maltrato animal
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) presentó su estudio ‘El Paciente Digital Mexicano’ 2025.

¿Sabías que la IA es la tercera fuente de información sobre salud en México?
Las maniobras por parte de la grúa fueron tardadas, lo que afectó la vialidad.

Doble accidente de tráileres en Los Chorros afecta la autopista; uno vuelca y el otro tira su carga
true

Recuerdos olvidados
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
true

Jóvenes marginales en Coahuila: ¿qué hacer?

true

Gobiernos de México no saben cuidar a sus habitantes