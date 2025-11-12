Saltillo: sujeto es acusado de envenenar a un perrito y dañar propiedad privada; se niega a pagar

Por el delito de violencia contra los animales y daños a la propiedad, Francisco Cruz “N” compareció ante un juez.

Durante la audiencia intermedia, el titular de la Sala Penal Número Seis, Reynold Elguézabal, esperaba que el acusado realizara la reparación del daño; sin embargo, Francisco se negó y solicitó que el proceso 939/2023 llegara a juicio. El afectado, José Salvador “N”, estaba dispuesto a aceptar el acuerdo.

El 29 de mayo de 2023, Francisco, acompañado por dos hombres, acudió al rancho rústico “Bocanegra”, ubicado cerca del bulevar Otilio González, y destruyó con barras y martillo una malla ciclónica del predio marcado como lote tres, manzana 216.

En otra ocasión del mismo año, regresó al terreno, donde se encontraban perros propiedad de José Salvador. Uno de los caninos, raza criolla color miel, fue alimentado con carne roja mezclada con raticida, lo que le provocó vómito con sangre hasta su muerte.

El médico veterinario Juan Jesús Juárez Rodríguez determinó que el fallecimiento del animal fue por envenenamiento.

Y es que supuestamente con tal de despojar a su vecino del terreno, el hombre como medida de presión envenenó al perro.

El monto de los daños a la malla se calcula en 33 mil 949 pesos, mientras que la pérdida del perro asciende a 50 mil pesos, y la parte afectada solicita que se sancione al responsable.