Saltillo suma 75 mil credenciales de ‘Aquí Vamos Gratis’

Saltillo alcanzó las 75 mil personas credencializadas para utilizar el sistema “Aquí Vamos Gratis”, informó el alcalde Javier Díaz González, quien estimó que podrían llegar a las 100 mil al cierre de este año. El registro forma parte del proceso para consolidar las dos rutas troncales que operan actualmente y que conectan el norte con el sur, y el poniente con el oriente.

Durante un recorrido por el Centro Histórico, Díaz dijo que trabajadores, estudiantes y vecinos de la zona han utilizado con frecuencia el servicio y le compartieron opiniones positivas. Según dijo, varias familias han señalado un alivio en su gasto semanal de transporte. “Una señora me dijo que se ahorra mil pesos y otra que mil 500; entre universidad, prepa y trabajo, para ellas representa alrededor de seis mil pesos al mes”.

El alcalde añadió que, además del impacto económico, los usuarios han destacado mejoras en tiempos de traslado y conexión entre colonias. En su visita a la colonia La Gloria, dijo que la mayoría de los vecinos afirmó utilizar la ruta poniente–oriente que parte de la colonia Valencia.

Con el avance en la entrega de credenciales, el municipio trabaja en el rediseño de rutas que podría implementarse a partir de 2026. El objetivo, dijo, es ampliar la cobertura para que un mayor número de habitantes tenga acceso al transporte público.

Sobre la aplicación digital del sistema, Díaz aseguró que no representará un costo adicional para el municipio, pues está siendo desarrollada internamente. “La estamos haciendo con el equipo informático de nosotros; la inversión es gratis”, aseguró.