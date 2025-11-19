Ruta ‘Aquí Vamos Gratis’ tendrá ajuste temporal por desfile del 20 de noviembre en Saltillo

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    Ruta ‘Aquí Vamos Gratis’ tendrá ajuste temporal por desfile del 20 de noviembre en Saltillo
    La ruta regresará a su recorrido habitual al concluir el desfile y reabrirse Venustiano Carranza a la circulación FOTO: CORTESÍA

El evento se desarrollará sobre el bulevar Venustiano Carranza, lo que motiva las modificaciones en la ruta

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible informó que la ruta de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis” tendrá ajustes temporales en sus recorridos este jueves 20 de noviembre debido al desfile cívico-deportivo por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Víctor de la Rosa Molina, director del IMMUS, explicó que las modificaciones son necesarias porque el desfile se llevará a cabo sobre el bulevar Venustiano Carranza, una de las principales arterias por donde circulan las unidades del servicio.

“Estos ajustes nos permiten seguir brindando el servicio, aun cuando la vialidad principal estará cerrada durante el evento”, señaló el funcionario municipal.

AJUSTES DE CIRCULACIÓN

Para el trayecto sur–norte, las unidades tomarán el bulevar Francisco Coss y posteriormente el bulevar Isidro López Zertuche hacia el norte, continuando por esa vía hasta llegar al Biblioparque.

En el sentido norte–sur, los camiones circularán sobre el bulevar Venustiano Carranza y girarán hacia el poniente por el bulevar Egipto, incorporándose después a Isidro López Zertuche hasta llegar a la avenida Presidente Cárdenas.

REANUDACIÓN DEL SERVICIO

De la Rosa Molina señaló que las modificaciones aplicarán desde el inicio de operaciones del turno del jueves y permanecerán hasta que concluya el desfile y Venustiano Carranza sea reabierto a la circulación. Una vez restablecido el tránsito, la ruta retomará sus recorridos habituales.

El funcionario exhortó a las y los usuarios a tomar precauciones y considerar los cambios para evitar contratiempos. “Pedimos a la ciudadanía que utiliza este servicio que planifique sus traslados, a fin de que no se vean afectadas sus actividades cotidianas”, indicó.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

