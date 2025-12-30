Saltillo supera los 61 mil baches reparados durante la administración de Javier Díaz

Saltillo
/ 30 diciembre 2025
    Saltillo supera los 61 mil baches reparados durante la administración de Javier Díaz
    Los trabajos de bacheo se han realizado en todos los sectores de la ciudad: sur, norte, oriente, poniente y centro. FOTO: CORTESÍA

Para estas acciones se ha destinado una inversión superior a los 35.5 millones de pesos

En lo que va de la administración del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo ha reparado más de 61 mil 213 baches en distintos puntos de la ciudad, con una inversión superior a los 35.5 millones de pesos, como parte de un esfuerzo permanente para mejorar la infraestructura urbana y la movilidad.

Los trabajos se han realizado en los sectores sur, norte, oriente, poniente y centro, atendiendo tanto calles al interior de colonias y barrios como avenidas de alto flujo vehicular, con el objetivo de ofrecer traslados más seguros y eficientes para peatones y automovilistas.

El alcalde Javier Díaz González señaló que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se han intervenido diversos tramos de la carpeta asfáltica que presentaban un deterioro considerable, derivado del uso constante y de las condiciones climáticas.

“Estas acciones forman parte de una estrategia integral de mantenimiento vial, en la que damos prioridad a las vialidades con mayor tránsito y a aquellas colonias que requieren atención urgente”, expresó el Presidente Municipal.

Destacó que el programa de bacheo se lleva a cabo de manera continua mediante cuadrillas especializadas, que emplean materiales adecuados para garantizar reparaciones más duraderas, lo que permite mejorar de forma sostenida las condiciones de las calles de la ciudad.

$!Las labores forman parte de una estrategia integral de mantenimiento vial impulsada por la actual administración.
Las labores forman parte de una estrategia integral de mantenimiento vial impulsada por la actual administración. FOTO: CORTESÍA

Díaz González subrayó que la atención oportuna de los baches no solo contribuye a mejorar la imagen urbana, sino que impacta directamente en la calidad de vida de la población. “Calles en mejores condiciones significan mayor seguridad, menor desgaste de los vehículos y traslados más ágiles para quienes se desplazan todos los días”, afirmó.

Vecinas y vecinos de colonias como La Herradura, Lomas de Lourdes, Las Teresitas, La Omega, Alpes, República, Satélite Norte y Sur, Hacienda Narro, Rodríguez Guayulera, Valle de San Antonio, Lomas del Refugio, La Estrella, 26 de Marzo, Bellavista y la zona centro, ya se benefician de vialidades más seguras y funcionales.

De manera paralela, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública mantiene labores de bacheo en bulevares estratégicos como Emilio Arizpe de la Maza, Antonio Cárdenas, Luis Donaldo Colosio, Vito Alessio Robles, Nazario S. Ortiz Garza, Prolongación Urdiñola, Jesús Valdés Sánchez, Eulalio Gutiérrez Treviño y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Finalmente, el alcalde reiteró que estos trabajos continuarán en coordinación con la ciudadanía, atendiendo reportes y necesidades prioritarias a través del Chatbot “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08, con el propósito de seguir construyendo una ciudad más ordenada, segura y funcional para todas y todos.

Temas


Baches

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

