Saltillo supera los 61 mil baches reparados durante la administración de Javier Díaz

En lo que va de la administración del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo ha reparado más de 61 mil 213 baches en distintos puntos de la ciudad, con una inversión superior a los 35.5 millones de pesos, como parte de un esfuerzo permanente para mejorar la infraestructura urbana y la movilidad.

Los trabajos se han realizado en los sectores sur, norte, oriente, poniente y centro, atendiendo tanto calles al interior de colonias y barrios como avenidas de alto flujo vehicular, con el objetivo de ofrecer traslados más seguros y eficientes para peatones y automovilistas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Javier Díaz entrega apoyos en colonia Omega ante bajas temperaturas

El alcalde Javier Díaz González señaló que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se han intervenido diversos tramos de la carpeta asfáltica que presentaban un deterioro considerable, derivado del uso constante y de las condiciones climáticas.

“Estas acciones forman parte de una estrategia integral de mantenimiento vial, en la que damos prioridad a las vialidades con mayor tránsito y a aquellas colonias que requieren atención urgente”, expresó el Presidente Municipal.

Destacó que el programa de bacheo se lleva a cabo de manera continua mediante cuadrillas especializadas, que emplean materiales adecuados para garantizar reparaciones más duraderas, lo que permite mejorar de forma sostenida las condiciones de las calles de la ciudad.