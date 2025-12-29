Saltillo: Javier Díaz entrega apoyos en colonia Omega ante bajas temperaturas

Ante las bajas temperaturas registradas en la ciudad a causa del Frente Frío número 25, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó un recorrido por la colonia Omega, donde entregó apoyos a las familias y se puso a disposición para atender necesidades prioritarias de la población.

Durante la visita, el edil hizo entrega de cobijas, bebidas calientes, alimentos y productos de la canasta básica, como parte de las acciones preventivas para mitigar los efectos del descenso de temperatura, especialmente entre los sectores más vulnerables.

El alcalde informó que elementos de la Dirección de Protección Civil se mantienen atentos y en monitoreo permanente ante cualquier situación que pudiera presentarse debido a las condiciones climatológicas adversas. De igual forma, personal de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realiza recorridos preventivos para salvaguardar la integridad de las y los saltillenses.