Saltillo: Javier Díaz entrega apoyos en colonia Omega ante bajas temperaturas

Saltillo
/ 29 diciembre 2025
    Saltillo: Javier Díaz entrega apoyos en colonia Omega ante bajas temperaturas
    Durante el recorrido se distribuyeron cobijas, bebidas calientes, alimentos y productos de la canasta básica. FOTO: CORTESÍA

El alcalde se puso a disposición de la ciudadanía para atender necesidades prioritarias derivadas del frío

Ante las bajas temperaturas registradas en la ciudad a causa del Frente Frío número 25, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó un recorrido por la colonia Omega, donde entregó apoyos a las familias y se puso a disposición para atender necesidades prioritarias de la población.

Durante la visita, el edil hizo entrega de cobijas, bebidas calientes, alimentos y productos de la canasta básica, como parte de las acciones preventivas para mitigar los efectos del descenso de temperatura, especialmente entre los sectores más vulnerables.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo impulsa la salud de la población con más de 2 mil apoyos médicos

El alcalde informó que elementos de la Dirección de Protección Civil se mantienen atentos y en monitoreo permanente ante cualquier situación que pudiera presentarse debido a las condiciones climatológicas adversas. De igual forma, personal de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realiza recorridos preventivos para salvaguardar la integridad de las y los saltillenses.

$!La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realiza recorridos preventivos para proteger a la población.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realiza recorridos preventivos para proteger a la población. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que la madrugada del martes se registren las temperaturas más bajas, con valores cercanos a los 2 grados centígrados, por lo que se exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, mantenerse bien abrigados y poner especial atención en niñas, niños y adultos mayores.

$!El alcalde se puso a disposición de la ciudadanía para atender necesidades prioritarias derivadas del frío.
El alcalde se puso a disposición de la ciudadanía para atender necesidades prioritarias derivadas del frío. FOTO: CORTESÍA

Las autoridades recomendaron mantener puertas y ventanas cerradas para evitar corrientes de aire; no encender anafres, braseros ni carbón al interior de las viviendas; y, en caso de utilizar calentadores, asegurarse de que se encuentren en buen estado y con ventilación adecuada. Asimismo, se sugirió consumir bebidas calientes y alimentos nutritivos.

TE PUEDE INTERESAR: Cerrará el año el ‘Aquí Vamos Gratis’ con más de 1.7 millones de traslados

Para atender a las personas que lo requieran, el Gobierno Municipal mantiene habilitados cinco refugios temporales. En la Zona Centro se encuentran el Grupo Ermita AA, en Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472. También están disponibles el albergue Morir Para Empezar a Vivir, en Primo de Verdad 120, colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en Caliche 121, colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.

Ante cualquier emergencia, la autoridad municipal recordó que la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1 para recibir atención inmediata.

Temas


Temperatura
colonias

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Feliz año de la patada

Feliz año de la patada
true

San Esteban: El mártir guapo
true

POLITICÓN: Tren Interoceánico, una tragedia entre el ‘error humano’ y la sospecha de corrupción
Pobres y ricos

Pobres y ricos
Quienes estudiaron con el docente, se han sumado en diversas ocasiones para apoyar.

Docente impulsa colecta de alimentos en Saltillo para personas en hospitales

El municipio reiteró que no permitirá edificaciones bajo ninguna circunstancia en ese sector.

Alerta Gobierno de Saltillo por fraudes en supuesta venta de terrenos en la colonia Morelos V Sector
Debido al cese de apoyos internacionales, la Casa del Migrante de Saltillo está en riesgo de cierre.

Cesa el flujo migratorio por Coahuila y los traficantes de personas cambian de actividad criminal
Una vieja tableta apoyada en una mesa para usarla como reproductor multimedia.

¿Cambiarás de celular? Esto es lo que puedes hacer con el dispositivo anterior