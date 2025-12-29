Saltillo: Javier Díaz entrega apoyos en colonia Omega ante bajas temperaturas
El alcalde se puso a disposición de la ciudadanía para atender necesidades prioritarias derivadas del frío
Ante las bajas temperaturas registradas en la ciudad a causa del Frente Frío número 25, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó un recorrido por la colonia Omega, donde entregó apoyos a las familias y se puso a disposición para atender necesidades prioritarias de la población.
Durante la visita, el edil hizo entrega de cobijas, bebidas calientes, alimentos y productos de la canasta básica, como parte de las acciones preventivas para mitigar los efectos del descenso de temperatura, especialmente entre los sectores más vulnerables.
El alcalde informó que elementos de la Dirección de Protección Civil se mantienen atentos y en monitoreo permanente ante cualquier situación que pudiera presentarse debido a las condiciones climatológicas adversas. De igual forma, personal de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realiza recorridos preventivos para salvaguardar la integridad de las y los saltillenses.
De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que la madrugada del martes se registren las temperaturas más bajas, con valores cercanos a los 2 grados centígrados, por lo que se exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, mantenerse bien abrigados y poner especial atención en niñas, niños y adultos mayores.
Las autoridades recomendaron mantener puertas y ventanas cerradas para evitar corrientes de aire; no encender anafres, braseros ni carbón al interior de las viviendas; y, en caso de utilizar calentadores, asegurarse de que se encuentren en buen estado y con ventilación adecuada. Asimismo, se sugirió consumir bebidas calientes y alimentos nutritivos.
Para atender a las personas que lo requieran, el Gobierno Municipal mantiene habilitados cinco refugios temporales. En la Zona Centro se encuentran el Grupo Ermita AA, en Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472. También están disponibles el albergue Morir Para Empezar a Vivir, en Primo de Verdad 120, colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en Caliche 121, colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.
Ante cualquier emergencia, la autoridad municipal recordó que la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1 para recibir atención inmediata.