Gobierno de Saltillo: Participación activa de la ciudadanía es clave

Durante el primer año de su administración, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, fortaleció la participación ciudadana mediante diversos mecanismos que permiten a la población involucrarse de manera directa en la toma de decisiones relacionadas con programas, obras y acciones del Ayuntamiento.

El edil destacó que uno de los ejes principales de su gobierno ha sido el uso de medios electrónicos para mejorar la eficiencia de los procesos y servicios que ofrece el Gobierno Municipal, facilitando la interacción entre la ciudadanía y la administración pública.

En este sentido, se implementaron herramientas innovadoras como el Chat Bot Saltillo Fácil en WhatsApp, aplicaciones para el pago del Impuesto Predial y la plataforma Saltillo Smart 3.0, que permite realizar trámites en línea, así como el reporte y seguimiento de servicios.

“El uso de estas herramientas permitió que se incrementaran en un 95 por ciento los trámites realizados en línea en comparación con 2024, además de ingresar 108 millones de pesos por concepto del predial y sus contribuciones”, informó el alcalde.

Javier Díaz González subrayó que, para ofrecer mejores servicios en todos los rubros, el Ayuntamiento cuenta con observatorios ciudadanos, en los que la comunidad participa activamente aportando su visión y compromiso en la ejecución de programas y obras públicas.