Gobierno de Saltillo: Participación activa de la ciudadanía es clave
El Alcalde impulsó la participación ciudadana en programas, obras y acciones del Ayuntamiento
Durante el primer año de su administración, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, fortaleció la participación ciudadana mediante diversos mecanismos que permiten a la población involucrarse de manera directa en la toma de decisiones relacionadas con programas, obras y acciones del Ayuntamiento.
El edil destacó que uno de los ejes principales de su gobierno ha sido el uso de medios electrónicos para mejorar la eficiencia de los procesos y servicios que ofrece el Gobierno Municipal, facilitando la interacción entre la ciudadanía y la administración pública.
En este sentido, se implementaron herramientas innovadoras como el Chat Bot Saltillo Fácil en WhatsApp, aplicaciones para el pago del Impuesto Predial y la plataforma Saltillo Smart 3.0, que permite realizar trámites en línea, así como el reporte y seguimiento de servicios.
“El uso de estas herramientas permitió que se incrementaran en un 95 por ciento los trámites realizados en línea en comparación con 2024, además de ingresar 108 millones de pesos por concepto del predial y sus contribuciones”, informó el alcalde.
Javier Díaz González subrayó que, para ofrecer mejores servicios en todos los rubros, el Ayuntamiento cuenta con observatorios ciudadanos, en los que la comunidad participa activamente aportando su visión y compromiso en la ejecución de programas y obras públicas.
Asimismo, recordó que el Cabildo de Saltillo aprobó el Reglamento de Presupuesto Participativo y se conformó el Consejo Municipal para su correcta aplicación, consolidando un marco legal que fortalece la intervención directa de la ciudadanía.
“Impulsamos el presupuesto participativo, donde las personas tienen la oportunidad de proponer y votar por proyectos, obras o acciones que transformen y mejoren su entorno. Se destina hasta el 3 por ciento de la recaudación del Impuesto Predial para ello”, señaló.
Como parte de esta estrategia, en 2025 se lanzó la plataforma digital Participa Saltillo, un programa abierto a toda la comunidad. A través de este mecanismo se registraron 174 proyectos, de los cuales 104 resultaron factibles y fueron sometidos a votación ciudadana, dando como resultado nueve proyectos ganadores.
Finalmente, Díaz González destacó que en su primer año de gestión se promovió la participación activa de la ciudadanía en 31 consejos, juntas de gobierno y comités, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones, impulsar la transparencia y asegurar que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de la población.
“Este trabajo colaborativo entre sociedad y gobierno fomenta la rendición de cuentas, promueve una participación inclusiva y contribuye a un desarrollo más equitativo y sostenible para todos”, concluyó el alcalde.