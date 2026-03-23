Saltillo: Takinkai celebra legado musical en aniversario de la UAdeC con concierto en el Paraninfo

En el emblemático Paraninfo del Ateneo Fuente, la Universidad Autónoma de Coahuila conmemoró su 69 aniversario con un concierto especial del grupo representativo Takinkai, en una velada que conjugó historia institucional, identidad cultural y expresión artística. El evento, organizado por la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, congregó al rector Octavio Pimentel Martínez, autoridades universitarias, directivos, docentes, estudiantes y público en general, en un espacio que reafirma el papel de la cultura como eje articulador de la vida universitaria.

CULTURA UNIVERSITARIA COMO EJE DE IDENTIDAD En su mensaje de apertura, el coordinador de Difusión y Patrimonio Cultural, Félix Ibarra Linares, subrayó que esta presentación se inserta en el marco de una celebración que reconoce décadas de construcción académica y compromiso social.

Destacó además la trayectoria de Takinkai, agrupación con 48 años de historia dedicada a preservar la música tradicional latinoamericana, consolidándose como uno de los símbolos culturales de la institución. La agrupación, fundada en 1978, ha mantenido una línea artística enfocada en rescatar y difundir las raíces musicales del continente, lo que le ha permitido trascender generaciones y escenarios dentro y fuera del país. RECONCIMIENTO A UNA TRAYECTORIA GENERACIONAL Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó que la música de Takinkai ha acompañado a generaciones de universitarios, posicionándose como parte de la memoria colectiva de la comunidad. En ese contexto, reconoció la aportación del grupo en la promoción de la música mexicana y latinoamericana, así como su papel en la proyección cultural de la Universidad en ámbitos nacionales e internacionales.

Como parte de la ceremonia, se realizó la entrega de una placa conmemorativa a los integrantes de la agrupación, en reconocimiento a su permanencia, disciplina artística y contribución al fortalecimiento de la identidad universitaria. REPERTORIO MULTICULTURAL Durante la presentación, Takinkai ofreció un recorrido musical por distintos géneros de Iberoamérica y otras regiones del mundo, interpretados con instrumentos tradicionales que respetan la esencia de cada estilo. El programa incluyó piezas como “The Rap” (Noruega), “Latinoamericano” (México), “Ukhamampi” (Bolivia) y “Waylas de Cala Cala” (Chile), así como una selección de música sudamericana y caribeña que enriqueció la experiencia sonora.

A ello se sumaron temas representativos como “María Paleta”, “Negro José” y “El Cuarto de Tula”, además de composiciones tradicionales que aportaron diversidad rítmica al concierto. CONEXIÓN CON EL PÚBLICO Y VIGENCIA ARTÍSTICA El integrante del grupo, José Leija Montes, señaló que cada presentación se construye con un enfoque cercano a la comunidad, destacando que el respaldo del público ha sido determinante para mantener vigente el proyecto a lo largo de casi cinco décadas. La velada se consolidó así como un punto de encuentro intergeneracional, donde la música funcionó como vehículo de identidad, pertenencia y continuidad cultural en el marco del aniversario universitario.

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