Saltillo: Talleres académicos marcan ruta para rediseño curricular de la UAAAN

El pasado 24 de abril, el rector de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, Dr. Alberto Flores Olivas, dirigió un mensaje de cierre al personal académico que participó en los talleres enfocados en el análisis de las necesidades del sector productivo donde se insertan los egresados. Estas actividades formaron parte del Proyecto de Pertinencia Académica Institucional y se sustentaron en información obtenida del Diagnóstico Externo del Sector Agroalimentario, el cual contempla tanto el desempeño de egresados como la opinión de empleadores.

Los talleres se llevaron a cabo en 2 periodos: del 24 al 27 de marzo y del 14 al 24 de abril, en las instalaciones de la casa de estudios, en Buenavista, Saltillo, con la participación de coordinadores de división, jefes de departamento, responsables de programas de licenciatura, integrantes de academias y docentes de los planteles de Saltillo y Torreón. Próximamente, estas acciones se extenderán al programa en el CAR Chiapas. El objetivo central fue definir el alcance de la reestructuración y actualización de los programas académicos. Como siguiente etapa, se trabajará de manera específica con cada academia, bajo la supervisión de la Subdirección de Desarrollo Educativo y el Departamento de Desarrollo Curricular, para implementar los ajustes necesarios en los planes de estudio, asegurando su pertinencia frente a las demandas actuales del ámbito agroalimentario.

La organización de los talleres estuvo a cargo del maestro Salvador Valencia Manzo, subdirector de Desarrollo Educativo, junto con la licenciada Tere Arellano, la Dra. Mariel Mireles y la Dra. Adriana Fuentes, del Departamento de Desarrollo Curricular. La coordinación fue responsabilidad del Mtro. José Aniseto Díaz Balderas y del Dr. Martín Cadena Zapata, del Proyecto de Pertinencia Académica Institucional. Durante el cierre, el rector reconoció el compromiso, esfuerzo y las valiosas aportaciones del personal académico, y adelantó que próximamente serán convocados para continuar con las siguientes fases del proyecto.

Publicidad