Saltillo: taxi embiste a motocicleta; hombre y su esposa embarazada resultan lesionados

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Saltillo
/ 3 abril 2026
    Saltillo: taxi embiste a motocicleta; hombre y su esposa embarazada resultan lesionados
    La mujer embarazada presentó una lesión leve en el tobillo y no requirió traslado, el joven presentó sangrado abundante. JUAN FRANCISCO VALDÉS

En la moto viajaban un joven y su esposa embarazada de ocho meses

Un hombre que viajaba en motocicleta junto a su esposa embarazada resultó lesionado, luego de ser impactado por un taxi en calles de la colonia Satélite Norte.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable fue identificado como Martín Méndez, de 39 años de edad, quien conducía un automóvil Nissan Versa con placas del servicio público local.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelta-prohibida-deja-cuatro-lesionados-en-el-libramiento-norponiente-FI19772160

El conductor circulaba por la calle Saturno con dirección al poniente y, al intentar ingresar al estacionamiento de una tienda de autoservicio, no respetó la preferencia de paso e invadió la circulación de la motocicleta que transitaba con vía libre sobre la avenida Júpiter hacia el sur.

Como resultado del impacto, Jonathan Francisco “N”, de 18 años, y su acompañante, quien cuenta con ocho meses de embarazo, resultaron lesionados.

$!El taxista fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por lesiones y daños.
El taxista fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por lesiones y daños.

El joven presentó sangrado abundante, así como golpes en el ojo derecho y en el tórax, por lo que fue atendido por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y posteriormente trasladado al Hospital General de Zona número 2 del IMSS.

Por su parte, la mujer sufrió una lesión en el tobillo derecho; sin embargo, no requirió traslado y permaneció en el lugar en espera de sus familiares, tras manifestar que se encontraba estable.

Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al conductor del taxi y lo trasladaron a las celdas municipales, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

El presunto responsable deberá responder por los delitos de lesiones culposas y daños a propiedad ajena.

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