Saltillo: taxista no alcanza a frenar y termina incrustado en camión de pasajeros

Un taxista identificado como Víctor Manuel “N”, de 51 años, terminó con su vehículo incrustado en la parte trasera de una unidad de transporte público, luego de no alcanzar a frenar sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Hidalgo, al sur de Saltillo.

El accidente ocurrió esta mañana, cuando ambas unidades circulaban por la vialidad. El vehículo de pasajeros de la Ruta 4A, conducido por Marcos “N”, de 30 años, se detuvo a subir pasaje, pues hasta el momento no llevaba gente, cuando de pronto sintió el golpe.