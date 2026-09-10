Saltillo: taxista no alcanza a frenar y termina incrustado en camión de pasajeros

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    Saltillo: taxista no alcanza a frenar y termina incrustado en camión de pasajeros
    El percance provocó afectaciones a la circulación en dirección al bulevar Emilio Arizpe de la Maza. ULISES MARTÍNEZ

Taxista no alcanzó a frenar y terminó incrustado contra una unidad de la Ruta 4A; no hubo personas lesionadas

Un taxista identificado como Víctor Manuel “N”, de 51 años, terminó con su vehículo incrustado en la parte trasera de una unidad de transporte público, luego de no alcanzar a frenar sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Hidalgo, al sur de Saltillo.

El accidente ocurrió esta mañana, cuando ambas unidades circulaban por la vialidad. El vehículo de pasajeros de la Ruta 4A, conducido por Marcos “N”, de 30 años, se detuvo a subir pasaje, pues hasta el momento no llevaba gente, cuando de pronto sintió el golpe.

$!El taxi quedó incrustado en la parte trasera de la unidad de la Ruta 4A tras el choque.
El taxi quedó incrustado en la parte trasera de la unidad de la Ruta 4A tras el choque. ULISES MARTÍNEZ
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$!El accidente ocurrió sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Hidalgo.
El accidente ocurrió sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Hidalgo. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, el automóvil de alquiler quedó en la parte posterior del transporte público, mientras que ambas unidades presentaron daños materiales.

En el sitio no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario solicitar el traslado de pasajeros o conductores a un hospital.

$!El auto terminó incrustado en la parte trasera de la unidad de transporte público.
El auto terminó incrustado en la parte trasera de la unidad de transporte público. ULISES MARTÍNEZ

El percance generó afectación en la circulación sobre el periférico, en los carriles con dirección hacia el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

Elementos de las autoridades municipales acudieron al lugar para abanderar la zona y prevenir otro accidente, mientras se realizaban las maniobras correspondientes para retirar los vehículos.

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