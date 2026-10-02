Saltillo: ¿Te atreves... o te da miedo? Cine de terror llegará al Museo de las Aves con funciones durante octubre

La cartelera iniciará el 7 de octubre, a las 17:00 horas, con “Los Otros”, película dirigida por Alejandro Amenábar en 2001, considerada una de las producciones de terror y suspenso más reconocidas de aquella época.

El Museo de las Aves de México, en Saltillo , prepara una programación especial para octubre con el ciclo “Anidando Cine”, una propuesta que llevará suspenso, misterio y terror a sus instalaciones, con cuatro funciones de entrada libre y cupo limitado.

La programación continuará el 14 de octubre con “El espinazo del diablo”, cinta de 2001 dirigida por Guillermo del Toro, que combina elementos sobrenaturales con una historia ambientada durante la Guerra Civil española.

UNA CARTELERA PARA OCTUBRE

El 21 de octubre será proyectada “Coraline”, producción de 2009 dirigida por Henry Selick, basada en la novela homónima de Neil Gaiman y caracterizada por sus elementos de fantasía oscura.

El ciclo concluirá el 28 de octubre con “La Aldea”, filme dirigido por M. Night Shyamalan en 2004, que aborda el misterio y el suspenso en una comunidad aislada.

El Museo de las Aves informó que los boletos estarán disponibles próximamente. La entrada será gratuita, aunque el cupo estará limitado, por lo que se prevé que el acceso se determine conforme a la disponibilidad.

Con esta propuesta, el recinto busca ofrecer una experiencia distinta para disfrutar del cine en compañía de amigos y familiares, aprovechando la