Saltillo vivirá una noche de trova uniendo dos causas: el 2 de octubre y apoyo a la Casa del Migrante

Esta noche, Rincón Santa Lucía - La Peña Latina abre sus puertas para una velada que entrelaza memoria y solidaridad. Daniel Amaya MX y Eliézer González compartirán el escenario en un concierto que conmemora el 58 aniversario de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 y, a la vez, celebra el aniversario de Casa del Migrante Saltillo. Eliézer González relató que suele participar en los eventos conmemorativos del 2 de octubre y que, en esta ocasión, se enteró de que ese mismo día es también el aniversario de Casa del Migrante Saltillo. “Entonces, por eso surge la idea de unir estas dos situaciones: el 2 de octubre del 68 y el aniversario de la Casa del Migrante”, explicó.

De esa coincidencia nació un concierto que no se piensa como presentación, sino como un mano a mano. “Compartir el escenario, hacer un mano a mano donde vayamos intercalando nuestras canciones, pero que sea también en apoyo a la Casa del Migrante”, dijo González. La entrada no tiene costo fijo: se pide a los asistentes llevar alimentos no perecederos o artículos de higiene. La cooperación se destinará directamente al albergue que brinda asistencia humanitaria, alojamiento, alimentación, atención médica y asesoría jurídica a personas migrantes en su paso por Saltillo.

Daniel Amaya es originario de Reynosa y radica en Saltillo desde hace algún tiempo. Ambos músicos, señaló González, tienen canciones con contenido social. “Ya habíamos coincidido los dos en un evento de Encantautores que también fue a beneficio de la Casa del Migrante”, recordó. De ahí salió la idea de compartir el escenario. La cita es este viernes 2 de octubre, en Pedro Figueroa #745. Para informes, está disponible el WhatsApp 844 101 7417. El acceso será a partir de las 8pm y las presentaciones comenzarán aproximadamente a las 9:30 pm. Cabe recordar que el 2 de octubre de 1968, estudiantes y civiles fueron masacrados en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. La fecha se conmemora cada año como un reclamo de memoria y justicia.