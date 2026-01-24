Saltillo: Tendrá Museo del Desierto stand en Fan Fest del Mundial de Parque Fundidora

El Museo del Desierto (Mude) contará con un stand permanente en el Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA que se instalará en el Parque Fundidora de Monterrey este verano.

El biólogo Arturo González González, director del Mude, expuso ante los medios de comunicación este sábado que el recinto se prepara para atender a visitantes de todo el mundo que acudirán a México al evento deportivo.

“Acabamos de estar en el Juego de Estrellas, vamos a tener en Fundidora un stand también para esto. Vamos a estar en el AIFA también con una exposición que creo que va a valer muchísimo la pena”, apuntó González.

Agregó que la exposición que se prepara para instalarse en el Aeropuerto se pretende aprovechar en el marco del Mundial, pues tendrá un alto flujo de visitantes y delegaciones oficiales.

“Lo importante es que cuando vengan sean nuestros voceros, que eso es lo que ha pasado, lo más importante para que venga la gente es la recomendación, eso es lo que nos ha ayudado siempre, entonces necesitamos que eso siga siendo, por eso estamos vistiendo al museo este año de una manera increíble, con las mejores exposiciones y colecciones, para que aprovechando que vamos a tener más flujo por el mundial, o esperemos, logremos verdaderamente ponernos ya en la mente de los mexicanos”, añadió.

El director también explicó que este 2026 el Mude tendrá cuatro eventos de “Noches de Linternas”, es decir el aprovechamiento del Museo en las tardes y en las noches.

Entre estas actividades reiteró que se realizará el Mude After Dark, evento principalmente para jóvenes con música electrónica en el marco del Mes de la Diversidad Sexual en junio. También se llevará a cabo otro evento en Halloween y otro más en las fiestas patrias de septiembre.

Para este año también se realizará un evento por el Día del Amor y la Amistad.

“Va a haber unos cupidos patinando, va a haber un show musical de diferentes artistas básicamente cantando, que nos van a cantar puros temas de amor y amistad y cositas así. Entonces creo que el aprovechar el museo en las tardes y noches ha sido fundamental para lograr ser autosuficientes y eso se lo debemos a nuestra comunidad”, apuntó.