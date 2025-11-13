‘Saltillo tiene un activo que Nuevo León no: un aeropuerto en manos del Estado’: Juan Carlos Zuazua

El director general de VivaAerobus, Juan Carlos Zuazua, afirmó que uno de los factores que llevó a la aerolínea a invertir en Saltillo es que el aeropuerto se encuentra bajo administración estatal, un modelo poco común en México. “El principal activo que tienes como gobernador... es que tienes un aeropuerto. No lo tenemos en Nuevo León; allá está en manos de un privado”, comentó durante la presentación del proyecto de modernización del Plan de Guadalupe.

Recordó que, en Estados Unidos, la mayoría de los aeropuertos son administrados directamente por las ciudades. “El 99% de los aeropuertos de Estados Unidos los gestiona el alcalde o la ciudad”, dijo, al señalar que ese esquema permite una visión de largo plazo. En contraste, mencionó que en México muchos están concesionados por décadas a empresas extranjeras, lo que limita decisiones estratégicas. Por ello, destacó que Coahuila haya optado por un modelo mixto donde el Estado actúa como guardián del activo.

Explicó que esa estructura generó condiciones para que VivaAerobus apostara por una expansión sostenible. “Un aeropuerto debe estar concebido como un bien público... un detonador de conectividad, competitividad y calidad de vida”, señaló. Indicó que, en el pasado, algunas rutas no duraban porque no había una gestión adecuada ni una visión de largo plazo.

Zuazua comparó el corredor Saltillo–Monterrey con otros ejemplos internacionales donde un mismo aeropuerto sirve a varias ciudades. Aseguró que para miles de habitantes del poniente metropolitano resulta más rápido viajar desde Saltillo que desde Apodaca. “Esta mañana manejé desde San Pedro... hago menos en llegar a este aeropuerto que al que voy todos los días”, expuso. También mencionó que quienes viven en Cumbres o Santa Catarina están más cerca del Plan de Guadalupe que del aeropuerto principal de Nuevo León.

Agregó que el crecimiento se dará bajo una planeación a cinco años para determinar nuevas rutas y frecuencias. “Abrir una ruta es tomar riesgo... es equivalente a una inversión empresarial completa”, comentó al señalar que cada avión compromete infraestructura, tripulaciones y empleos. Por ello, dijo, las nuevas rutas se evaluarán de manera conjunta con el Estado, el municipio y el operador del aeropuerto.

El directivo subrayó que el reto es construir un círculo virtuoso donde más demanda genere más vuelos y más conectividad. Aseguró que la región tiene las condiciones para lograrlo, por su corredor industrial, su crecimiento urbano y su cercanía con Monterrey. “Esta es una región muy parecida a Monterrey... empresarios comprometidos, una sociedad pujante, un corredor industrial prácticamente unido”, señaló.

Zuazua cerró su mensaje destacando el potencial del aeropuerto en esta nueva etapa. “Muy contentos de estar aquí en este inicio de operaciones”, expresó. Añadió que esperan multiplicar rutas y frecuencias conforme avance el plan conjunto. “Esperamos que sea una de muchas rutas... va a ser muy exitoso”, concluyó.