Arrancará FUTFEST Saltillo 2026 con más de 120 actividades para toda la familia

La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, informó que el evento se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en las instalaciones del Biblioparque Norte, donde se realizarán 120 actividades con un costo general de acceso de 65 pesos.

A partir del próximo 11 de junio, Saltillo se sumará al ambiente de la máxima fiesta del fútbol mundial con el arranque del FUTFEST Saltillo 2026, un espacio impulsado por el Gobierno Municipal en coordinación con el Gobierno del Estado para ofrecer entretenimiento, cultura y deporte a las familias durante el Mundial de Fútbol.

“Invitamos a las y los saltillenses, así como a las personas que visitan nuestra ciudad, a disfrutar del FUTFEST Saltillo 2026, donde además de la transmisión de los partidos habrá opciones de entretenimiento para toda la familia”, señaló la funcionaria.

Las actividades iniciarán desde las 11:00 de la mañana del jueves 11 de junio con la transmisión de la ceremonia inaugural del Mundial, mientras que a la 1:00 de la tarde se proyectará el encuentro entre México y Sudáfrica, partido con el que la Selección Mexicana debutará en la competencia.

Durante poco más de un mes, los asistentes podrán disfrutar de la transmisión en pantallas gigantes de 50 partidos del certamen mundialista, además de una amplia oferta de actividades recreativas y culturales.

El programa contempla torneos deportivos, concursos de habilidades, juegos mecánicos, venta de alimentos, artesanías y souvenirs, así como exhibiciones artísticas y culturales para personas de todas las edades.

Además, se llevarán a cabo conciertos masivos con agrupaciones reconocidas del regional mexicano y la música popular, entre ellas Bronco, Los Invasores de Nuevo León, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, Liberación, Los Mier, Vagón Chicano, Herederos de Nuevo León, Sonido Mazter, Arnulfo Jr., El Plan y Conjunto Oro, entre otros.

Los conciertos se realizarán los viernes y sábados a las 10:00 de la noche, mientras que los domingos iniciarán a las 9:00 de la noche.

Los boletos tendrán un costo de recuperación de 65 pesos y podrán adquirirse en las sucursales de JR Sombreros y mediante la plataforma digital de Ticket To Go.