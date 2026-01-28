Saltillo: toma protesta nueva mesa directiva de Red Sumarse Coahuila

La tarde de este miércoles 28 de enero, la Red Sumarse Coahuila llevó a cabo la renovación de su mesa directiva en las instalaciones del colegio Harmony School, ubicado en la ciudad de Saltillo. El evento tuvo como objetivo principal la presentación del informe de actividades del ejercicio 2021 al 2025, así como el cambio en la presidencia del organismo para seguir sumando estrategias que fortalezcan el desarrollo social del entorno. TE PUEDE INTERESA: Red SumaRSE Coahuila alista relevo; darán continuidad a proyectos de impacto Esteban Garza Fishburn, quien se desempeña como rector de la Universidad Carolina, asumió formalmente la responsabilidad de ser el presidente de Red Sumarse Coahuila en sustitución de Alejandro Eichelmann Arizpe. El nuevo consejo directivo que operará durante el periodo 2026-2030 está integrado por Mireya Plata como vocal, Mariana Wheelock en la secretaría y Juan Manuel Pérez como tesorero. Asimismo, se confirmó la participación de Ana Cecilia Mata y el propio Alejandro Eichelmann Arizpe en las vicepresidencias para dar continuidad a las acciones que respalden a las empresas de la región. Durante el protocolo, los integrantes del consejo extendieron su brazo derecho para realizar la protesta de ley, comprometiéndose a aportar su liderazgo a favor de la cultura de responsabilidad social empresarial.

En su intervención, el nuevo presidente Esteban Garza Fishburn destacó que la unión de las empresas es lo que genera un valor real para la comunidad y para el estado de Coahuila. “No hay duda de que aquí hay magia. Es un tesoro; la fortaleza de la Red Sumarse es justo esta suma de voluntades”, señaló el rector durante su mensaje ante los asistentes. Garza Fishburn relató una historia personal sobre su etapa de recién graduado, cuando buscaba dedicarse al servicio voluntario en Bolivia a través de una asociación civil, pero los proyectos fracasaron por falta de fondos. Mencionó que en aquel momento cuestionó su rol en la transformación social, hasta que su padre le planteó que la iniciativa privada también podía ser un motor fundamental de cambio. “Esa eficiencia y esa sostenibilidad financiera de la iniciativa privada podía ser un motor fundamental también para contribuir en nuestra comunidad”, recordó el directivo. Expuso que la Red Sumarse es la herramienta para que las empresas dejen de hacer esfuerzos aislados con sus presupuestos y realicen inversiones mucho más contundentes y estratégicas. “Creo que ahora más que nunca, cuando tenemos un panorama internacional sumamente dividido, la Red Sumarse es justo una plataforma donde podemos estar tejiendo esa confianza”, afirmó. Señaló que buscarán replicar este modelo de responsabilidad social en las diferentes regiones del estado, confirmando que ya existen pláticas con empresarios de La Laguna para lanzar la red en dicha zona este año. EICHELMANN PRESENTA RESULTADOS Por su parte, el presidente saliente Alejandro Eichelmann Arizpe presentó los logros alcanzados durante su gestión, resaltando que la responsabilidad social se vive con acciones concretas y no con improvisaciones. “Sumarse no es una empresa, no es una persona, Sumarse es una red en una comunidad comprometida con el bien común para beneficio de Saltillo”, aseguró el empresario durante su informe. Detalló que en la primera iniciativa denominada “Zapalinamé como tu salón de clases”, miles de niños despertaron su conciencia ambiental al conocer de dónde viene el agua que consume la ciudad. Añadió que con el programa “Conciencia y Conservación” se formaron brigadistas infantiles y juveniles comprometidos con el bosque, mientras que con “Educar para el Bienestar” se atendió la salud mental.

“Estas iniciativas no sólo generaron resultados sino conciencia, aprendizaje y comunidad”, comentó Eichelmann Arizpe al realizar un balance de los últimos años de trabajo. Agradeció de manera especial el acompañamiento de la Fundación Merced, la cual permitió garantizar que cada peso donado por las empresas llegara de forma transparente a las iniciativas sociales. “Deseo de corazón que los años se multipliquen, así como sus miembros, empresas, para seguir ayudando de manera estratégica a quienes más lo necesitan”, concluyó el ahora vicepresidente. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EMPRESARIALES Al término de los mensajes, el director general del periódico VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo, subió al estrado para participar en la entrega de reconocimientos a las organizaciones participantes. Las instituciones que recibieron la distinción por su compromiso social fueron Acero Prime, Aguas de Saltillo, Alianza Educativa, AOC, BorgWarner, CEMEX y la organización SIAC.

También se entregaron galardones a Fordemex, Grupo Industrial Saltillo, Harmony School, Magna Formex, Magna Powertrain y la empresa desarrolladora RUBA.

Finalmente, se reconoció la labor de la Universidad Carolina, la Universidad Tecnológica de Coahuila y el periódico VANGUARDIA por su apoyo constante a los objetivos de la red. Castilla Galindo, quien funge como vicepresidente del organismo, acompañó a las autoridades en la toma de fotografías oficiales con los representantes de cada organización premiada. HISTORIA DE RED SUMARSE La historia de la Red Sumarse Coahuila inició en el año 2014, cuando Mireya Plata detectó que los apoyos de las empresas eran de corto alcance y los resultados no eran medibles para la comunidad. En las primeras pláticas participaron empresarios como Miguel Wheelock y Mario Ricardo Hernández del Bosque, buscando la manera de unir esfuerzos para generar proyectos sustentables.