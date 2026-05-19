Saltillo: toman protesta nuevos integrantes del Cabildo durante sesión ordinaria

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: toman protesta nuevos integrantes del Cabildo durante sesión ordinaria
    El Cabildo de Saltillo tomó protesta a nuevos integrantes del Ayuntamiento. CORTESÍA

Los nombramientos derivan de separaciones autorizadas por el Congreso de Coahuila

Durante la segunda sesión ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de mayo, el Republicano Ayuntamiento de Saltillo tomó protesta a las y los ciudadanos designados para asumir cargos en sustitución de integrantes que fueron autorizados para separarse temporalmente de sus funciones.

La sesión se desarrolló en atención a los comunicados emitidos por el Honorable Congreso del Estado de Coahuila, mediante los cuales se formalizaron los nombramientos de quienes ocuparán las vacantes dentro del Cabildo municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-te-quedes-callada-refuerzan-en-saltillo-campana-para-denunciar-violencia-contra-las-mujeres-GC20777346

En ese contexto, rindieron protesta Dora Alicia de la Garza Villanueva como síndica de mayoría; Raúl Jesús Madrazo de la Peña como tercer regidor; Irma Yolanda Jiménez Orozco como décima segunda regidora; y Patricia Villarreal Cavazos como décima tercera regidora.

Posteriormente, el Cabildo aprobó la propuesta de modificación del acuerdo mediante el cual se integran las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de Saltillo, iniciativa presentada por el alcalde Javier Díaz González.

Asimismo, se autorizó el otorgamiento de poderes a la síndica Dora Alicia de la Garza Villanueva, con fundamento en las facultades establecidas en el artículo 106 y demás disposiciones aplicables del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Durante su intervención, el alcalde Javier Díaz González exhortó a las y los nuevos integrantes del Cabildo a trabajar de manera coordinada y mantener el compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población saltillense.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó por unanimidad el dictamen del jurado para el otorgamiento del Premio a la Protección del Medio Ambiente 2026.

$!Durante la sesión, el Cabildo también aprobó modificaciones a las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento.
Durante la sesión, el Cabildo también aprobó modificaciones a las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento. CORTESÍA

En la categoría de Educación Ambiental, el reconocimiento será entregado a Universidad Carolina; en Activismo Ambiental, a Jesús Humberto Baca Rodríguez; y en Investigación Ambiental, a Juan Carlos Loyola Licea.

Este premio busca reconocer las acciones y proyectos que contribuyen a la preservación del medio ambiente y al fortalecimiento de la cultura ecológica en Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medio Ambiente
Cabildo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum, en problemas

Sheinbaum, en problemas
true

Inzunza, el rey de Sinaloa
true

POLITICÓN: Morenistas laguneros alistan desbandada al PRI ante nepotismo
Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, recalcó lo positivo de las mayores ventas por el uso de las utilidades de la clase trabajadora.

Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo reportan mayor actividad por depósito de utilidades
Entre las características proporcionadas para su identificación se encuentran una estatura aproximada de 1.62 metros, peso de 70 kilogramos y cabello mediano color castaño oscuro, además de la ropa que vestía al momento de desaparecer.

Buscan a adolescente desaparecido en Saltillo; fue visto por última vez en Topo Chico
Un árbol de gran tamaño permanece sobre el techo de dos aulas después de caer durante el fin de semana, provocando daños materiales y aumentando la preocupación de la comunidad educativa por la seguridad de los estudiantes.

Saltillo: cierran primaria Manuel Acuña ante falta de atención a riesgos en el plantel
Donald Trump y Xi Jinping durante el cierre de su cumbre del viernes en Pekín, un encuentro que analistas consideran que ha servido para “educar” al presidente estadounidense sobre la cuestión de Taiwán.

La táctica de Trump sobre Taiwán ya es un regalo para China
El paisaje de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 11 de marzo de 2026, con el Burj Khalifa en el centro.

¿Cómo la guerra con Irán pone a prueba la economía de Emiratos y su imagen de refugio en Medio Oriente?