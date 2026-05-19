Saltillo: toman protesta nuevos integrantes del Cabildo durante sesión ordinaria

La sesión se desarrolló en atención a los comunicados emitidos por el Honorable Congreso del Estado de Coahuila, mediante los cuales se formalizaron los nombramientos de quienes ocuparán las vacantes dentro del Cabildo municipal.

Durante la segunda sesión ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de mayo, el Republicano Ayuntamiento de Saltillo tomó protesta a las y los ciudadanos designados para asumir cargos en sustitución de integrantes que fueron autorizados para separarse temporalmente de sus funciones.

En ese contexto, rindieron protesta Dora Alicia de la Garza Villanueva como síndica de mayoría; Raúl Jesús Madrazo de la Peña como tercer regidor; Irma Yolanda Jiménez Orozco como décima segunda regidora; y Patricia Villarreal Cavazos como décima tercera regidora.

Posteriormente, el Cabildo aprobó la propuesta de modificación del acuerdo mediante el cual se integran las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de Saltillo, iniciativa presentada por el alcalde Javier Díaz González.

Asimismo, se autorizó el otorgamiento de poderes a la síndica Dora Alicia de la Garza Villanueva, con fundamento en las facultades establecidas en el artículo 106 y demás disposiciones aplicables del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Durante su intervención, el alcalde Javier Díaz González exhortó a las y los nuevos integrantes del Cabildo a trabajar de manera coordinada y mantener el compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población saltillense.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó por unanimidad el dictamen del jurado para el otorgamiento del Premio a la Protección del Medio Ambiente 2026.