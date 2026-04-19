Saltillo: Toman refresco 9 de cada 10 todos los días; alertan riesgos en salud

En octubre de 2025 se concretó este acuerdo en el marco de la aprobación de un ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas sin calorías, como refrescos light o cero azúcar, que pasó de 3.08 a 1.5 pesos por litro. El objetivo, de acuerdo con legisladores federales de Morena, es disminuir el consumo en el país, donde el promedio anual alcanza los 165 litros por persona.

Aunque en México la industria refresquera acordó reducir en 30 por ciento el contenido de azúcar en sus productos, el consumo de estas bebidas se mantiene elevado y continúa representando un riesgo para la salud.

Desde la práctica clínica en la Región Sureste de Coahuila, el nutriólogo Ramsés Rodríguez señaló que el consumo de refresco sigue profundamente arraigado en la población y representa una de las principales problemáticas que identifica de manera recurrente en pacientes de primera consulta.

Indicó que nueve de cada 10 pacientes lo consumen de forma habitual, generalmente una botella de 600 mililitros al día que acompaña alguno de los alimentos.

El especialista advirtió que, aunque las versiones sin azúcar o con edulcorantes se presentan como alternativas, no están exentas de riesgos, pues estos productos contienen sustancias que consumidas de manera frecuente pueden generar efectos negativos en la salud, como inflamación celular o alteraciones metabólicas, además de que algunas presentaciones mantienen ingredientes como el jarabe de alta fructosa.

“Aunque digan: ‘Le voy a reducir’, siempre va a tener un jarabe de alta fructosa, acesulfamo de potasio de potasio u otros edulcorantes que si los tomamos muy seguido o a dosis altas, no es nada saludable”, señaló.

Rodríguez destacó que los adolescentes, entre los 12 y 17 años, son uno de los grupos más afectados debido a su etapa de crecimiento y recordó que el consumo constante de refrescos se asocia con obesidad, diabetes tipo 2, problemas dentales como caries, así como enfermedades cardiovasculares.

Aunque reconoció avances en la adopción de hábitos más saludables entre la sociedad, como el consumo de agua natural, consideró que aún falta fortalecer la cultura de hidratación.

Como alternativa para aquellos a los que “no les sabe igual la comida” sin un refresco, recomendó sustituir gradualmente por agua mineral con limón hasta transitar al consumo de agua simple.