Saltillo: trabajador termina con semiamputación de dedos al quedar atrapado en máquina para tortillas
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Un trabajador resultó con la semiamputación de dos dedos tras quedar atrapado en una máquina para hacer tortillas de harina; bomberos utilizaron herramientas de corte para rescatarlo
Un hombre sufrió la semiamputación de dos dedos de la mano derecha luego de que esta quedara atrapada en el rodillo de una máquina para elaborar tortillas de harina, en un domicilio de la colonia Privada La Torre, al oriente de Saltillo.
El accidente ocurrió alrededor de la 13:00 horas de este lunes, cuando elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al cruce de Privada La Torre y Encinos, tras recibir el reporte de una persona prensada por maquinaria.
Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia encontraron a Jesús Alberto Morales Mayfield, de 32 años, atrapado por la mano mientras realizaba labores en la cocina del domicilio, donde operaba la máquina para hacer tortillas. Debido a que la extremidad permanecía prensada, el hombre no podía ser liberado.
Bomberos intentaron inicialmente desmontar parte del mecanismo para extraer la mano sin causar mayores lesiones; sin embargo, al no obtener resultados, fue necesario utilizar herramientas hidráulicas y de corte para desarmar la maquinaria y liberar a la víctima.
Mientras se realizaban las maniobras, paramédicos de la Cruz Roja mantuvieron estabilizado al lesionado, controlando la hemorragia y monitoreando sus signos vitales para evitar complicaciones derivadas de la pérdida de sangre.
Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron liberar la mano del hombre, quien presentaba la semiamputación de dos dedos de la mano derecha, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General, donde quedó internado bajo observación médica y recibiría atención por parte de especialistas para valorar la gravedad de las lesiones.