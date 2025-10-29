Saltillo: trabajadores originan fuga de gas tras retirar un árbol
Bomberos y personal de Gas Natural acudieron para controlar la situación y garantizar la seguridad de los vecinos
Un grupo de trabajadores contratados para retirar la raíz de un árbol provocó una fuga de gas al quebrar accidentalmente una tubería con la maquinaria que utilizaban, la tarde de este miércoles en la colonia Cruz del Aire, en Saltillo.
El incidente se reportó alrededor de la 1 de la tarde, cuando vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar un estruendo y percibir un fuerte olor a gas en el ambiente, lo que generó preocupación inmediata en la zona.
Los trabajadores, contratados por Alejandro, propietario del domicilio donde se retiraba la raíz, apagaron la maquinaria y se retiraron del lugar. El dueño de la casa, al percibir el riesgo, también se desplazó junto a los vecinos hacia la esquina de la calle para mantenerse a salvo.
Tras la llamada al 911, bomberos llegaron al lugar para acordonar la zona y solicitar el apoyo de Protección Civil, con el fin de evacuar la área mientras se controlaba la fuga. Posteriormente, personal de la empresa de gas natural acudió para contener la fuga y garantizar la seguridad de los residentes.
Una vez asegurada la tubería, los trabajadores retomaron la labor de retirar la raíz y la base del árbol, evitando que la tubería volviera a romperse. Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y verificaron el permiso oficial que autorizaba la remoción del árbol o sus restos en el domicilio afectado.