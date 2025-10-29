Saltillo: trabajadores originan fuga de gas tras retirar un árbol

Un grupo de trabajadores contratados para retirar la raíz de un árbol provocó una fuga de gas al quebrar accidentalmente una tubería con la maquinaria que utilizaban, la tarde de este miércoles en la colonia Cruz del Aire, en Saltillo.

El incidente se reportó alrededor de la 1 de la tarde, cuando vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar un estruendo y percibir un fuerte olor a gas en el ambiente, lo que generó preocupación inmediata en la zona.

