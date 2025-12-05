Saltillo: Tránsito emite recomendaciones por desfile navideño de Coca-Cola y peregrinaciones

Saltillo
/ 5 diciembre 2025
    Saltillo: Tránsito emite recomendaciones por desfile navideño de Coca-Cola y peregrinaciones
    Eventos provocarán cierres viales momentáneos conforme avance la caravana FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana pidió a automovilistas conducir con precaución durante las actividades decembrinas

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Subdirección de Tránsito, exhortó a las y los automovilistas a conducir con precaución y cortesía ante el incremento de actividades decembrinas programadas en la ciudad.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, informó que este domingo a partir de las 6:00 de la tarde se llevará a cabo el tradicional desfile de Coca-Cola, evento que requerirá cierres viales momentáneos conforme avance la caravana.

El recorrido iniciará en la planta Murguía de la empresa refresquera, ubicada en la calle Ramos Arizpe, para continuar por las vialidades Guillermo Purcell, Juan Aldama, Emilio Carranza, bulevar Francisco Coss y bulevar Venustiano Carranza, hasta llegar a la calle Jesús de Valle, donde concluirá en el Lienzo Charro Enrique González.

$!Tránsito pidió a la ciudadanía considerar rutas alternas y evitar estacionarse en zonas prohibidas.
Tránsito pidió a la ciudadanía considerar rutas alternas y evitar estacionarse en zonas prohibidas. FOTO: CORTESÍA

“Invitamos a la ciudadanía a considerar rutas alternas si deben circular por estas vialidades. Para quienes planean asistir, recomendamos llegar con anticipación y evitar estacionarse en lugares prohibidos”, señaló Banda Alemán.

La apertura de las calles se realizará de forma paulatina conforme avance la caravana navideña.

Además, la subdirectora informó que durante diciembre se efectuarán 47 peregrinaciones hacia el Santuario de la Virgen de Guadalupe, ubicado en las calles Pérez Treviño y Francisco Murguía, en la Zona Centro.

Para estas actividades, la corporación mantiene dispositivos de tránsito con el fin de agilizar la movilidad y garantizar la seguridad vial.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

