Saltillo: Tránsito emite recomendaciones por desfile navideño de Coca-Cola y peregrinaciones

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Subdirección de Tránsito, exhortó a las y los automovilistas a conducir con precaución y cortesía ante el incremento de actividades decembrinas programadas en la ciudad.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, informó que este domingo a partir de las 6:00 de la tarde se llevará a cabo el tradicional desfile de Coca-Cola, evento que requerirá cierres viales momentáneos conforme avance la caravana.

El recorrido iniciará en la planta Murguía de la empresa refresquera, ubicada en la calle Ramos Arizpe, para continuar por las vialidades Guillermo Purcell, Juan Aldama, Emilio Carranza, bulevar Francisco Coss y bulevar Venustiano Carranza, hasta llegar a la calle Jesús de Valle, donde concluirá en el Lienzo Charro Enrique González.