Saltillo: tras recibir medalla del Teletón, Alcalde destaca programas locales de inclusión

Tras la entrega de la Medalla Gilberto Rincón Gallardo por la Inclusión al municipio de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González habló sobre los programas que dieron sustento al reconocimiento otorgado durante la transmisión nacional del Teletón 2025, realizada el sábado pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Recibe Saltillo la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025

Según explicó, la distinción se debe a políticas y acciones municipales orientadas a fortalecer la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, desarrolladas principalmente a través del DIF Saltillo.

“Nos da gusto que a nivel nacional se reconozca el trabajo que se realiza para generar una sociedad más justa e incluyente”, comentó.

Entre los proyectos, mencionó Amor en Movimiento, que entrega aparatos auditivos, visuales y ortopédicos, y Ponte las Pilas, programa mediante el cual se capacita tanto a personas con discapacidad como a empresas locales, con el fin de facilitar su incorporación al empleo formal.

“A través de estas capacitaciones y ferias de empleo se logra ese ‘match’ entre empresas y quienes buscan trabajo”, dijo.

Díaz González agregó que las rutas troncales Aquí Vamos, puestas en marcha este año, también fueron consideradas dentro de las acciones valoradas por el jurado, al ofrecer traslado gratuito y accesible para personas con discapacidad.

El alcalde señaló que el reconocimiento es resultado de un trabajo conjunto entre el Municipio, el DIF Saltillo, el DIF Coahuila, Inspira Coahuila y la sociedad civil.Mencionó que el reto ahora es mantener y ampliar las acciones de accesibilidad e inclusión.

“El objetivo es seguir construyendo una ciudad sin barreras”, concluyó.