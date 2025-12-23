Saltillo: Tumban árboles en mal estado en Nogalera; instalarán 33 encinos adultos

Luego de que este martes se observaran varios árboles cortados en el estacionamiento de Plaza Nogalera, al sur de la ciudad, el Ayuntamiento de Saltillo aclaró que las acciones forman parte de un programa de mantenimiento que realiza la plaza, bajo supervisión municipal.

De acuerdo con la autoridad, se están retirando árboles secos o en mal estado que representaban un riesgo de caída sobre vehículos o personas, además de realizar podas en ejemplares de gran tamaño como parte del mantenimiento general del área.

El Ayuntamiento informó que los árboles retirados serán sustituidos al inicio del próximo año por 33 encinos adultos, con alturas aproximadas de entre 2.5 y 3 metros, los cuales contarán con un sistema de riego para asegurar su adecuada adaptación y crecimiento.

En ese sentido, el director de Medio Ambiente de Saltillo, Emmanuel Olache, ha señalado previamente que además de los nuevos ejemplares, se instalará un sistema de riego para la totalidad del arbolado del lugar, tanto para los árboles que permanecen como para los que serán plantados.

La autoridad municipal explicó que este caso se derivó de labores de inspección y vigilancia que se realizan de manera permanente, ya sea mediante recorridos o a partir de denuncias ciudadanas, con el objetivo de prevenir riesgos y conservar en mejores condiciones las áreas arboladas de la ciudad.

El pasado 11 de agosto, VANGUARDIA publicó que el activista ambiental Rodolfo Garza Gutiérrez atribuyó que los árboles se están cayendo ya que fueron “ahogados” con tierra cuando fue construido el complejo comercial, hace 20 años.

“Desde entonces he interpuesto varias demandas contra Planigrupo, a fin de que se corrija el problema, pero extrañamente no pasó absolutamente nada”, señaló el también exdirector estatal de Ecología.

“Los poquitos árboles que quedaron los dejaron ahogados con más de dos metros de tierra, de manera que el agua no llega a sus raíces y terminan por secarse”, dijo Garza.