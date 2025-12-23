Saltillo: ¿Sin recalentado? Estos restaurantes abrirán sus puertas este 25 de diciembre

Aunque el 25 de diciembre suele ser sinónimo de recalentado, la realidad es que no siempre alcanza la comida de Nochebuena o simplemente hay quienes prefieren descansar y no entrar a la cocina. Por ello, VANGUARDIA revisó las redes sociales de diversos restaurantes de Saltillo para conocer qué opciones estarán disponibles durante la Navidad.

Si bien la mayoría de los negocios optará por cerrar para pasar el día en familia y otros no informaron sobre sus horarios especiales, algunos establecimientos confirmaron que sí atenderán al público.

Entre ellos se encuentra Mesón Principal, ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Virreyes Residencial, que abrirá el 25 de diciembre de las 09:00 a las 19:00 horas.

Además, con su tradicional cabrito como platillo principal, en el Centro Histórico, El Principal también recibirá comensales en el mismo horario.

Para quienes prefieren un ambiente más relajado por la tarde, Terraza Saltillo Sur, en Plaza Cima sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, abrirá de las 15:00 a las 23:00 horas; y para los amantes de la parrilla, Noreste Grill, ubicado en Plaza Patio, tendrá servicio de las 12:00 a las 22:00 horas.

Otra alternativa para quienes buscan variedad es el buffet de Sirloin Stockade, en Plaza Galerías, que atenderá de las 13:00 a las 21:00 horas. Y para quienes prefieren cerrar el día con algo más informal, Tacos Checo mantendrá su horario habitual, abriendo de las 18:30 horas a las 02:00 horas del siguiente día (26 de diciembre).